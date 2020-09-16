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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadir Şeker’e 12 yıl hapis talebi

İHA

Kadir Şeker’e 12 yıl hapis talebi

Konya’da parkta şiddet gördüğünü düşündüğü bir kadına yardım etmek isterken kadının sevgilisinin ölümüne neden olmaktan yargılanan Kadir Şeker’in, haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan cezalandırılarak alt sınır olan 12 yıl hapis cezası istendi.
20 yaşındaki Kadir Şeker’in Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Sanık genç tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile duruşmaya katılırken avukatları ve yakınları mahkeme salonunda yer aldı. Mahkeme heyeti dinlenen tanıklar, alınan ifadeler ve adli tıp raporları doğrultusunda Cumhuriyet Savcısından Mütalaasını istedi. İddia Makamı, sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme suçu sübuta erdiğinden eylemine uyan
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 3 ve 61 maddesi gözetilerek, 12 yıl ila 18 yıl arasında cezalandırılmasına, haksız tahrik dolayısıyla azami oranda ceza indirilerek asgari hadden ceza tayin edilmesini istedi. Sanık avukatları mütalaayı kabul etmeyerek ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ederken duruşma 14 Ekim’e ertelendi.

“Kadir bir cani değildir”
Kadir Şeker’in avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, müvekkilinin asla birini öldürme gayesiyle hareket etmediğini söyledi. Duruşma sonunda Konya Adliyesi önünde açıklamada bulunan Avukat Aladağ, “Savcılık makamı mütalaasını vermiştir. Mütalaa aynen iddianamede olduğu üzeredir. İlk söz olarak kabul etmediğimizi beyan ettik. Mütalaa, kasten adam öldürme. Ancak ağır haksız tahrik hükümleri altında işlendiği hususlarda cezalandırma talep edilmiştir. Biz de tabii ki, kabul etmediğimiz mütalaa için süre talep ettik. Savunmamızı hazırlayacağız. Kadir Şeker kimdir? Özel dosya içinde bulunduğu durum nedir? Kadir hangi haleti ruh içerisinde eyleme karışmıştır? Bunu anlatmaya çalıştık. Buradan bir kez daha ifade ediyorum, Kadir bir cani değildir. Kadir bir katil değildir. Kadir asla ve asla birini öldürme gayesi amacıyla hareket edecek bir evladımız değildir. Bunu Kadir’i her geçen gün yakinen tanıyan biri olarak ifade etmek istiyorum. Kadir’in, en kutsalı, annesine, babasına yönelik çok ağır sinkaflı küfürlere rağmen bunu duruşmada ifade edemeyecek kadar yeterli aile terbiyesini almış ahlaklı, yarınlara ümitle bakan bir çocuğumuzdur. Kadir’in taraflarla yakından uzaktan bir bağı ve bağlantısı yoktur. Kadir, ağlayan bir kadın sesine kulak kabartmıştır. Olay böyle cereyan etmiştir. Hiç kimse istemezdi ki, neticesinde bir insan hayatını kaybetsin. Üzüntümüzü dile getirdik. Baş sağlığı dileklerimizi ilettik. Geri getirmemiz mümkün değil. Keşke yaşanmasaydı. Kadir de bu üzüntüyü ifade ediyor. Ama bir kez daha söylemek istiyorum. Kadir Şeker kasten birini öldürecek bir karaktere, yapıya sahip değildir” dedi.

"Adalet istiyoruz”
Kadir Şeker’in babası Cengiz Şeker, oğlu için adalet istediğini söyledi. Baba Şeker şöyle konuştu:
"Adalet ne derse o olur. Kanunun kestiği parmak acımaz. Kanun ne derse o. Oğlum üniversite sınavına hazırlanamadı. Geçen sene 100 bindeydi, bu sene 173 bine düştü. Bu pandemiden dolayı hastaneye gitti geldi, karantinaya alındı, hücrede yattı 15 gün. Mahkemeye geldi, 15 gün bir daha hücrede yattı. Şartlar uygun olmadığı için sınava hazırlanamadı. Hayırlısı olsun. Elbette adalet istiyoruz biz. Çocuklarımızın cezaevlerinde çürümesini istemeyiz tabi ki. Çocuklarımızın okula gitmesi lazım. Parkların güvenliğe alınması lazım. İnsanların parklarda böyle tiyatro, film çevirmemesi lazım. Bizim emeklerimize yazık.”
Ağabey Fatih Şeker ise ölen Özgür Duran’ın yakınları tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. Ağabey Şeker, “Yüce mahkeme huzurunda maktulün kardeşi bizi alenen tehdit etmiştir. Bu konuda söylemek istediğim de kimseden korkumuz yok. Bunu bir kere bilmeliler. Ancak biz saygılı ve bu toplumun değerlerini bilen insanlar olarak böyle şeylere cevap vermedik asla. Maktulün geçmişi hakkında da kesinlikle sosyal medyada ve herhangi bir platformda açıklama yapmadık. Bu konuda da Kadir’in de herhangi bir beyanı olmamıştır. Bu olay sadece kendi özelinde değerlendirilmektedir” diye konuştu.

Olayın geçmişi
Olay, 5 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Akşehir Fen Lisesinden mezun olan Kadir Şeker, üniversiteye girmek için yeterli puanının olmaması nedeniyle Konya'ya gelerek dershaneye kayıt oldu. Teyzesinin yanında kalmaya başlayan Kadir Şeker, dershane dönüşünde Piri Reis Parkı'ndan evine giderken Özgür Duran'ın (32) Ayşe D'ye (35) şiddet uyguladığını fark etti. Kadir Şeker, müdahale etmek istediğinde Özgür Duran'ın tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan boğuşma sırasında cebinden bıçağını çıkaran Kadir Şeker, yere düştükleri sırada Özgür Duran'ın kalbinden bıçaklanarak ölümüne neden oldu. Olaydan sonra gittiği teyzesinin evinde gözaltına alınan Kadir Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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