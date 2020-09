Başkan Kılca: “Kan stoklarına destek vermek hepimizin görevi”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, kan bağışının hem toplumsal hem de sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.

Korona virüs salgınıyla beraber kan stoklarındaki azalma üzerine kan bağışı çağrısı yapan Türk Kızılay'ına Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da destek verdi. Kızılay'ın Hükümet Meydanında kurduğu çadırı ziyaret eden Hasan Kılca, bugünlerde toplumsal dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Konyalıları kan bağışı noktalarına davet etti. Hasan Kılca, her sağlıklı bireyin yılda en az bir kere kan vermesi gerektiğinin altını çizdi.



“Kan bağışında bulunmak hayati bir öneme sahip”

Kızılay Kan Merkezi personeli ve kan bağışında bulunan gönüllülerle sohbet eden Hasan Kılca, "Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde özellikle sağlık çalışanlarımız oldukça büyük sorumluluk üstleniyor. Bizler için bu sorumluluğu üstlenen sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kızılay Kan Merkezi ile ortaklaşa programlar düzenliyoruz. Kızılay'ın çadırını sık sık belediye hizmet binamızın önünde misafir ediyoruz. Personelimiz ve hemşehrilerimiz desteklerini esirgemiyor. Kan bağışında bulunmak hem kendi sağlığımız için hem de hayati öneme sahip olan bir sosyal sorumluluktur. Karatay Belediyesi olarak kan bağışı kampanyasına verdiğimiz destek bundan sonrada devam edecek" dedi.



“Kan stoklarına destek vermek hepimizin görevi”

Kan stoklarında salgınla birlikte oluşan sıkıntıyı yakından takip ettiklerini belirten Başkan Kılca, "Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de olduğu gibi Konyamızda da kan stoklarında azalmalar oldu. Bu vesile ile ciddi sıkıntılar yaşamamak için kan bağışının sürmesi gerekiyor. Kızılay, kan bağışında yıllardır uzmanlaşmış bir kurum. Birçok can bu sayede kurtuluyor. Bizim de bu sistemi ayakta tutmamız lazım. Çünkü bir gün hepimizin kana ihtiyacı olabilir. Biz her zaman Kızılay'ın yanındayız. İnsan sağlığı her şeyin önünde ve bizler bunu çok iyi anlatan bir süreci yaşıyoruz. Ben de sağlık durumu uygun olan tüm hemşehrilerimi kan vermeye davet ediyorum" diye konuştu.

