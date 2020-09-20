Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”

İHA

Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ceyhan Baran, bir kist türü olan 'Çikolata kisti' bulunanların idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmelerini önerdi.
Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ceyhan Baran, 'endometriozisin' diğer adıyla çikolata kisti hastalığının doğurgan çağdaki kadınların yaklaşık yüzde 10’unda görüldüğünü söyledi. En çok yöneltilen sorunun ameliyatla ilgili olduğunu ifade ederek, "Çikolata kistleri belirli bir boyuta ulaşmadığı sürece yani 9 santimetre ila 10 santimetreyi aşmadıkça hastalarda yaşam kalitesini bozan kronik ve şiddetli ağrı oluşturmadıkça yine ultrasonografik ya da MR görüntülemede habis değişiklikler göstermedikçe ameliyat edilmemektedir. Çikolata kistlerini buz dağının su yüzeyinde kalan kısmı olarak tarif etmek çok da yanlış olmaz. Zira çikolata kisti olgularında eş zamanlı olarak endometriozis hastalığının diğer bir formu olan derin endometriozis dediğimiz bağırsak ve idrar yollarını tutan formunu görme sıklığı artmaktadır. Derin endometriozis olgularda fark edilmeyen, sessiz böbrek yetmezliği gelişebilmektedir. Bu nedenle çikolata kisti olan hastaların her kist kontrolünde mutlaka idrar yolları ve böbreklerini kontrol ettirmeleri önem arz etmektedir” dedi.
Hastaneye endometriozis hastalığı şikayetiyle başvuran E.D.’nin yaklaşık 15 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini dile getiren Ceyhan Baran, “Çikolata kisti nedeniyle 2 kez ameliyat olmuş bir hastamız. Bize geldiğinde yine her iki yumurtalığında çikolata kisti nüksü ve idrar yolları tutulumuna bağlı her iki böbrekte, sağda daha belirgin olmak üzere genişleme mevcuttu. Hastamıza laparoskopik cerrahi uyguladık. Ameliyat esnasında idrar yolları hastalıklı bölgelerden serbestleştirilerek üzerindeki baskı kaldırıldı. Hastalıklı bölgeler ve yumurtalık kistleri çıkartıldı. Ameliyat sonrası yaptığımız ultrasonografik kontrollerde böbreklerdeki genişlemenin gerilediği ve böbreklerin normal boyutlara küçüldüğü saptandı” ifadelerini kullandı.

“Eskisinden çok daha iyiyim”
Medicana Konya Hastanesine hastalık şikayetiyle başvuran E.D., ameliyat olmadan önce kas ve bel ağrılarının fazla olduğunu belirterek, “Çok kötüydüm. Böbreğimde bir sıkıntı oldu. Şişme yapmış kistler böbreklerime vurmuş. Çok ağrım vardı ameliyatta çok uzun bir süre kaldım. Daha önce 2 kere ameliyat oldum. Biri açık, diğeri kapalıydı. Bu 3. ameliyatım, çok şükür eskisinden çok daha iyiyim. Eski ameliyatlarım da çikolata kistim alındı. Ama yumurtalıkla ilgili bir şey demediler. Böbreklerle ilgili de bir şey demediler. Çok zordu ama başarılı bir ameliyat oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kılca: “Gençlerimiz yaparsa en iyisini yapar”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Gençlerimiz yaparsa en iyisini yapar”
Derebucak’ta okullara hijyen malzemeleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Derebucak’ta okullara hijyen malzemeleri dağıtıldı
Konya’nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Konya’nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
Konya'da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
YEREL HABERLER Konya'da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
MEDAŞ’tan kuşlar ölmesin diye izolasyon uygulaması
YEREL HABERLER MEDAŞ’tan kuşlar ölmesin diye izolasyon uygulaması
Başkan Oprukçu'dan hafriyat uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu'dan hafriyat uyarısı
Konya’da Gaziler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Konya’da Gaziler Günü kutlandı
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan muay thai antrenörüne 69 yıl hapis cezası istemi
YEREL HABERLER 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan muay thai ...
Konya’da kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da kenevir operasyonu
Selçuklu’da okullar eğitime hazır
YEREL HABERLER Selçuklu’da okullar eğitime hazır
Başkan Kılca: “Kan stoklarına destek vermek hepimizin görevi”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Kan stoklarına destek vermek hepimizin ...
Başkan Oprukçu: “Gazilerimiz Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır”
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu: “Gazilerimiz Türk fedakarlığının ...
Miryokefalon Zaferi’nin 844. yılında anma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Miryokefalon Zaferi’nin 844. yılında anma programı ...
Beyşehir’de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır
YEREL HABERLER Beyşehir’de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır
Konya emniyetinden Covid-19 denetimleri
YEREL HABERLER Konya emniyetinden Covid-19 denetimleri
Konya Tabip Odası Başkanı Çetin: 'Yasaklara uyduk ama annemizi ziyaret etmekten geri duramadık"
YEREL HABERLER Konya Tabip Odası Başkanı Çetin: 'Yasaklara uyduk ama ...
Konyaspor’un yeni stadyum sponsoru MEDAŞ
YEREL HABERLER Konyaspor’un yeni stadyum sponsoru MEDAŞ
Kamyon otomobille çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon otomobille çarpıştı: 1 yaralı
İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş korona virüse ...
İYİ Parti milletvekili Fahrettin Yokuş koronavirüse yakalandığını açıkladı
YEREL HABERLER İYİ Parti milletvekili Fahrettin Yokuş koronavirüse ...
Hortum ve sopayla döverek öldürdüğü hamile eşi, ölmeden önce helallik istemiş
YEREL HABERLER Hortum ve sopayla döverek öldürdüğü hamile eşi, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X