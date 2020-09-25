Kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile üç tekerli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ziya Gökalp Mahallesi Türkmen Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.F.G.'nin kullandığı üç tekerli elektrikli bisiklet ile H.K.’nin idaresindeki 34 TH 3690 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada elektrik bisiklette bulunan R.F.G. ve yolcu olarak bulunan C.G. yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.