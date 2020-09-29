Konya'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu



Tolga YANIKHasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Ağaçların üzerine devrildiği bazı araçlarda hasar oluştu.

Konya kent merkezinde etkili olan ve yaklaşık 30 dakika süren kuvvetli rüzgarın saatteki hızı, 50 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, bazı araçlar zarar gördü. Kuvvetli rüzgarın ardından yağmur da kentte etkili oldu. Devrilen ağaçlar ise belediye ekipleri tarafından kesilerek, yoldan kaldırıldı.

'ARACIMDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ'

Merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesinde oturan ve şiddetli rüzgarda aracı hasar gören Gürcan Kalyamoğlu, "Arabayı çekeyim diye dışarı çıktım. Ondan sonra bir anda rüzgar çıktı ve ağaç elektrik tellerine ve aracımın üzerine devrildi. Çok yoğun bir şekilde rüzgar vardı. Birdenbire elektrik telleri koptu. Aracımda maddi hasar meydana geldi'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-09-29 18:07:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.