Matematikseverler Konya Bilim Merkezi’nde buluştu

Konya Bilim Merkezi, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Matematik Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

Konya Bilim Merkezi’nde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Matematik Festivali düzenlendi. Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde matematikseverleri bir araya getiren festival; Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirildi. Korona virüs salgını dolayısıyla sıkı tedbirler alınarak gerçekleşen Matematik Festivali’nde katılımcılara; matematiğin zenginliğini ve gündelik hayatla bağlantılarını keşfetmelerini sağlayacak eğitimler verildi.

Katılımcılar ayrıca; bilim gösterileri, güneş gözlemi, disiplinler arası atölye çalışmalarını da yerinde öğrenme fırsatı buldu. Toplamda 4 bin 500 kişinin katıldığı ve 3 gün süren eğlenceli festivale katılan matematikseverler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, hem eğlenip hem öğrendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.