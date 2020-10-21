Karatay Belediyesi, Enerji Kentleri Birliği’nin üyeliğine seçildi

Konya’nın Karatay İlçe Belediyesi, jeotermal enerjinin farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışma yapan Türkiye Enerji Kentleri Birliği’nin Olağan Meclis Toplantısı’nda yapılan oylamayla birlik üyeliğine seçildi.

Önceki adı Jeotermal Enerji Kaynaklı Belediyeler Birliği olan Türkiye Enerji Kentler Birliği'nin 2020 Yılı Olağan Meclis Toplantısı, Ankara’da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda birlik başkanı olan Osman Zolan’ın başkanlığındaki toplantıda, birliğin 2019 dönemi çalışmaları ile yeni dönem hedefleri masaya yatırıldı. Jeotermal kaynağa sahip üye belediyelerin katıldığı toplantıda, oylama ile yeni üyeler de seçildi. Programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da katıldı. Sahip olduğu jeotermal ve daha birçok yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra geçtiğimiz hafta yapımını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunduğu Karatay Termal Tatil Köyü projesiyle de adından söz ettiren Karatay Belediyesi, toplantıda yapılan oylama sonucunda Türkiye Enerji Kentleri Birliği’nin yeni üyesi olarak seçildi.



“Karatayımız, jeotermal kaynakların kullanımı ve turizmi konusunda önemli daha birçok işler yapacak”

Başkan Hasan Kılca, birliğin, yenilenebilir enerji kaynaklarının en verimli ve çevreye duyarlı şekilde kullanımıyla yerel kalkınmaya, ekonomiye ve istihdama katma değer sağlayacak hale getirmeyi amaçladığını hatırlatarak bu konuda Karatay Belediyesi’nin de kıymetli çalışmalarının bulunduğuna vurgu yaptı. Hasan Kılca, dünya nüfusunun arttıkça doğal kaynakların da buna paralel olarak azaldığını ve enerji ihtiyacının arttığını söyleyerek, “Bu bağlamda doğanın korunması, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılması bağlamında herkese önemli görevler düşüyor. Belediyeler olarak bizler de bu konuda bugüne kadar önemli projelere imza attık. Son yıllarda ülkemizin genelinde olduğu gibi Karatay Belediyemiz de gerek belediye ihtiyaç duyduğumuz enerji ihtiyacının karşılanması gerekse de çevremizin korunması amacıyla yenilenebilir enerji ve jeotermal alanına yöneldik. Bu kapsamda da geçtiğimiz yıl 5 milyon 800 bin liraya mal ettiğimiz güneş enerji santralimizle belediyemize ait bütün bina, park ve tesislerin tükettiği tüm enerjiyi karşılamış oluyoruz. Yine geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un da teşrifleriyle Karatay Belediyesi olarak tamamen kendi kaynaklarımızla yapımını tamamladığımız Karatay Termal Tatil Köyümüzü de vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bu projemizi çok önemsiyoruz zira ülkemiz, jeotermal kaynaklar bakımından son derece zengin. Bu projenin Konyamızın ve Karatayımızın gerek ekonomisi, gerek sağlık turizmi ve gerekse de istihdamına yönelik çok önemli bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu projemizi gelecek dönemlerde daha da geliştirerek ve çeşitlendirerek çok daha büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu vesileyle Türkiye Enerji Kentleri Birliği’nin Olağan Meclis Toplantısı kapsamında yapılan seçimlerde bizleri üyeliğe seçen Birlik Başkanımız ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan başta olmak üzere tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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