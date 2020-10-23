Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'na yönelik düzenlenen operasyonda aralarında ByLock kullananların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 7 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Aralarında ByLock kullananların da bulunduğu 7 şüpheli, Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM'e götürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.