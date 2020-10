Bakan Kasapoğlu: “Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi havuzlarla buluşturacağız”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hedeflerinin gençlerin sporla iç içe olmasını sağlamak olduğunu belirterek, yılsonu itibariyle 1 milyon kişiyi havuzla buluşturacaklarını söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya’da Selçuklu Belediyesi tarafından 4 okulda yaptırılan spor salonlarının açılışı programına katıldı. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programda konuşan Bakan Kasapoğlu, gençler ve spor camiası için en iyisini üretmekle meşgul olduklarını söyledi.



“Halkımızın emrinde hizmetinde olmaya devam edeceğiz”

Yerel yönetimler ve siyaset camiasının da destek verdiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, “Bu anlamda oluşan enerji bize destek veriyor. Bu gücün en önemli sembollerinden birini de Konya’da yaşıyoruz. Zira Konya Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerinin bu anlamdaki çabaları Konya'mızın hem gençlerine hem spor geleceğine yönelik umutlarımızı her daim diri tutuyor. Biliyorsunuz, İslam oyunlarını 2021 yılında Konya ev sahipliğinde her zamankinden çok daha güzel bir şekilde düzenleyeceğiz. Yine bu vesileyle Konya'mıza kazandıracağımız yatırımları, Türkiye’nin ilk ve en iyi veledromunu Konya'mızda inşa edeceğiz. Önümüzdeki günlerde onun temelini atmak için yine sizlerle birlikte olacağız inşallah. Az önce de en yeni olimpik havuzumuzun temelini attık. O da en kısa zamanda yükselecek. Konya'mızın gençleri başta olmak üzere tüm dünyamın sporcularına ev sahipliği yapacak. Yine bununla birlikte jimnastik salonumuz ve buna benzer semt salonları, pek çok branşa hitap edecek spor tesisleriyle, yurtlarımızla, olimpiyat hazırlık merkezlerimizle halkımızın emrinde hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.



“Hedefimiz sporun eğitim verici ve gençlerin sporla iç içe olmasını sağlamak”

Sporun eğitim verici olmasının ve gençlerin sporla iç içe olmasının önemli hedeflerinden olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, “Bu çok ama çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi. Zira gençlerimizin bir dakikalarını dahi heba etmemeleri, dolu dolu geçirmeleri, onların her alanda her imkana erişmenin çok mühim olduğu gibi spora ve spor imkanlarına erişimleri de bir o kadar mühim. Ben bu vesileyle belediye başkanımızı ve değerli ekibini tebrik ediyorum. Bu dört adet salon sadece okullarımıza hizmet etmeyecek. Bu okullarımızın bulunduğu mahalle halkına hizmet edecek. Kadınlarımıza, gençlerimize ve büyüklerimize hizmet edecek. Bizler bakanlık olarak önemsediğimiz 'Okullara Hayat Olsun Projesi'nin Konya’da hayata geçmesinden dolayı da ayrı bir mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



“Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi havuzlarla buluşturacağız”

Anlamlı törenin diğer bir yönünün de şehitler olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, “Değerli şehirlerimizin aziz hatıralarını diri tutma adına Hacı Osman Ayyıldız, Rasul Coşkun, Mustafa Özata ve Battal Yıldız şehitlerimizin isimlerini taşımaları çok önemli. Onlar gözlerini kırpmaksızın bu vatan ve bayrak uğruna kendilerini feda ettiler. Biz onları hiçbir zaman unutmayacağız, onların hatırasına ve emanetine sahip çıkacağız ve onların isimleri de bu tesislerde yaşayacak inşallah. Ben gerek tesislerimizin gerekse bugün itibariyle Konya'mıza kazandıracağımızı müjdelediğimiz ve temelini attığımız olimpik havuzumuzun hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yüzme bilemeyen kalmasın projemiz Konya'mızda inşallah önemli bir rakama ulaşacak. Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi bu sene havuzlarla buluşturma, onları yüzme bilen kişiler arasına katma adına Konya'mız ülkemiz adına önemli bir aşamayı da yılsonu itibariyle gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.



Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, “Açılışını gerçekleştireceğimiz spor salonlarımıza; milletimizin bağımsızlığını ve onurunu korumak amacıyla mücadele verdikleri esnada şehadet şerbeti içmiş olan Konyalı şehitlerimiz Hacı Osman Ayyıldız, Resul Coşkun, Mustafa Özata ve Battal Yıldız’ın isimlerini verdik. İnşallah, şehitlerimizin aziz hatırasını ebedileştirmiş olacağız. Şehitlerimizin değerli aileleri de şuan aramızdalar, onlara buradan selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

