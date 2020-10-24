Bakan Kasapoğlu: “Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi havuzlarla buluşturacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: “Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi havuzlarla buluşturacağız”

İHA

Bakan Kasapoğlu: “Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi havuzlarla buluşturacağız”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hedeflerinin gençlerin sporla iç içe olmasını sağlamak olduğunu belirterek, yılsonu itibariyle 1 milyon kişiyi havuzla buluşturacaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya’da Selçuklu Belediyesi tarafından 4 okulda yaptırılan spor salonlarının açılışı programına katıldı. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programda konuşan Bakan Kasapoğlu, gençler ve spor camiası için en iyisini üretmekle meşgul olduklarını söyledi.

“Halkımızın emrinde hizmetinde olmaya devam edeceğiz”
Yerel yönetimler ve siyaset camiasının da destek verdiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, “Bu anlamda oluşan enerji bize destek veriyor. Bu gücün en önemli sembollerinden birini de Konya’da yaşıyoruz. Zira Konya Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerinin bu anlamdaki çabaları Konya'mızın hem gençlerine hem spor geleceğine yönelik umutlarımızı her daim diri tutuyor. Biliyorsunuz, İslam oyunlarını 2021 yılında Konya ev sahipliğinde her zamankinden çok daha güzel bir şekilde düzenleyeceğiz. Yine bu vesileyle Konya'mıza kazandıracağımız yatırımları, Türkiye’nin ilk ve en iyi veledromunu Konya'mızda inşa edeceğiz. Önümüzdeki günlerde onun temelini atmak için yine sizlerle birlikte olacağız inşallah. Az önce de en yeni olimpik havuzumuzun temelini attık. O da en kısa zamanda yükselecek. Konya'mızın gençleri başta olmak üzere tüm dünyamın sporcularına ev sahipliği yapacak. Yine bununla birlikte jimnastik salonumuz ve buna benzer semt salonları, pek çok branşa hitap edecek spor tesisleriyle, yurtlarımızla, olimpiyat hazırlık merkezlerimizle halkımızın emrinde hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Hedefimiz sporun eğitim verici ve gençlerin sporla iç içe olmasını sağlamak”
Sporun eğitim verici olmasının ve gençlerin sporla iç içe olmasının önemli hedeflerinden olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, “Bu çok ama çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi. Zira gençlerimizin bir dakikalarını dahi heba etmemeleri, dolu dolu geçirmeleri, onların her alanda her imkana erişmenin çok mühim olduğu gibi spora ve spor imkanlarına erişimleri de bir o kadar mühim. Ben bu vesileyle belediye başkanımızı ve değerli ekibini tebrik ediyorum. Bu dört adet salon sadece okullarımıza hizmet etmeyecek. Bu okullarımızın bulunduğu mahalle halkına hizmet edecek. Kadınlarımıza, gençlerimize ve büyüklerimize hizmet edecek. Bizler bakanlık olarak önemsediğimiz 'Okullara Hayat Olsun Projesi'nin Konya’da hayata geçmesinden dolayı da ayrı bir mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi havuzlarla buluşturacağız”
Anlamlı törenin diğer bir yönünün de şehitler olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, “Değerli şehirlerimizin aziz hatıralarını diri tutma adına Hacı Osman Ayyıldız, Rasul Coşkun, Mustafa Özata ve Battal Yıldız şehitlerimizin isimlerini taşımaları çok önemli. Onlar gözlerini kırpmaksızın bu vatan ve bayrak uğruna kendilerini feda ettiler. Biz onları hiçbir zaman unutmayacağız, onların hatırasına ve emanetine sahip çıkacağız ve onların isimleri de bu tesislerde yaşayacak inşallah. Ben gerek tesislerimizin gerekse bugün itibariyle Konya'mıza kazandıracağımızı müjdelediğimiz ve temelini attığımız olimpik havuzumuzun hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yüzme bilemeyen kalmasın projemiz Konya'mızda inşallah önemli bir rakama ulaşacak. Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi bu sene havuzlarla buluşturma, onları yüzme bilen kişiler arasına katma adına Konya'mız ülkemiz adına önemli bir aşamayı da yılsonu itibariyle gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, “Açılışını gerçekleştireceğimiz spor salonlarımıza; milletimizin bağımsızlığını ve onurunu korumak amacıyla mücadele verdikleri esnada şehadet şerbeti içmiş olan Konyalı şehitlerimiz Hacı Osman Ayyıldız, Resul Coşkun, Mustafa Özata ve Battal Yıldız’ın isimlerini verdik. İnşallah, şehitlerimizin aziz hatırasını ebedileştirmiş olacağız. Şehitlerimizin değerli aileleri de şuan aramızdalar, onlara buradan selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da üç aracın karıştığı kaza ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Konya'da üç aracın karıştığı kaza ucuz atlatıldı
Bakan Kasapoğlu: Konya'da Türkiye'nin ilk veledrom, atletizim ve cimnastik tesislerinin temelini atacağız
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Konya'da Türkiye'nin ilk veledrom, ...
Bakan Kasapoğlu: Konya'da Türkiye'nin ilk veledrom, atletizim ve cimnastik tesislerinin temelini atılacağız
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Konya'da Türkiye'nin ilk veledrom, ...
Bakan Kasapoğlu: “Din düşmanlığıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Din düşmanlığıyla mücadelemizi ...
Konya’da 3 bin 370 araç ve sürücüye 1 milyon 484 bin lira ceza
YEREL HABERLER Konya’da 3 bin 370 araç ve sürücüye 1 milyon 484 bin ...
Konya'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Nasreddin Hoca’nın torunları sabah namazında buluştu
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca’nın torunları sabah namazında buluştu
MEDAŞ enerji depolama projesiyle kaliteli ve sürdürülebilir enerji tedariği sağlayacak
YEREL HABERLER MEDAŞ enerji depolama projesiyle kaliteli ve ...
FETÖ'den görevden uzaklaştırılan astsubay, tütün kaçakçılığından gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ'den görevden uzaklaştırılan astsubay, tütün ...
Konya’da uyuşturucu satıcılarına darbe
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu satıcılarına darbe
Seydişehir'de, uyuşturucu operasyonunda; 4 tutuklama
YEREL HABERLER Seydişehir'de, uyuşturucu operasyonunda; 4 tutuklama
Yanan evlerine çaresizce baktılar 10 kişilik ailenin yaşadığı ev yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yanan evlerine çaresizce baktılar 10 kişilik ailenin ...
Konya'da mısır yüklü tır otomobillere çarpıp devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da mısır yüklü tır otomobillere çarpıp ...
Konya’da 69 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 69 adet kaçak akıllı cep telefonu ele ...
Otostop yapan cinayet zanlısı 'Adana'ya gideceğini' zannedip, sivil polis aracına bindi
YEREL HABERLER Otostop yapan cinayet zanlısı 'Adana'ya gideceğini' ...
Seydişehir'de 2 büyük yatırımın temeli atıldı
YEREL HABERLER Seydişehir'de 2 büyük yatırımın temeli atıldı
Beyşehir'deki fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Beyşehir'deki fotoğraf yarışmasında ödüller ...
Tır pancar yüklü traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tır pancar yüklü traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı
Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Uzm. Dr. Gönülalan: “Tiroid hastalıkları özellikle hipotiroidi aileler içerisinde geçişleri de çok sever”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Gönülalan: “Tiroid hastalıkları özellikle ...
İzinsiz kazı yapan şahıslar jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER İzinsiz kazı yapan şahıslar jandarmaya yakalandı
İki kişinin öldüğü silahlı kavgada tutuklu sayısı 2’ye yükseldi
YEREL HABERLER İki kişinin öldüğü silahlı kavgada tutuklu sayısı ...
Filyasyon görevlisini alıkoyup darp eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Filyasyon görevlisini alıkoyup darp eden şahıs ...
Konya Barosu'ndan avukata bıçaklı saldırıya tepki
YEREL HABERLER Konya Barosu'ndan avukata bıçaklı saldırıya tepki

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X