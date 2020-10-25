Konya’nın 50 yıllık altyapısı planlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, taşkın dönemlerinde su baskınlarının önlenmesi, suların sağlıklı bir şekilde şehirden uzaklaştırılması ve kanalizasyon sisteminin rahatlatılması amacıyla Konya Kanalizasyon Master Planı’nı hayata geçiriyor.

Proje kapsamında yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde görmek üzere Keçili Kanalı inşaatını inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da master planlarıyla çok önemli altyapı yatırımları yapıldığını ifade etti. 50 yıllık bir planlama neticesinde Konya'da altyapı eksiklerini tamamlamak için çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Bugüne kadar 45 milyon liralık ihalesi gerçekleştirilmiş, yapımı tamamlanan işimiz var. İnşallah bunlar tamamlandığında şehrimizde çok önemli bir rahatlama olacak” dedi.



Merkezdeki 4 ana bölgede sıkı çalışma

Taşkın önleme ile ilgili 4 ana bölgede çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Başkan Altay, “Birincisi, Otogar ve Real bölgesinde anahat yaparak su taşkınlarının, yağmur suyu taşkınlarının önlenmesini planlıyoruz. İkincisi, Beyşehir Yolu’ndaki hattımızın Karatay Sanayi üzerinden Ankara Yolu’na bağlanmasıyla o bölgede bir rahatlama olacak. Üçüncüsü, Akıncılar ve Kent Plaza arasında bir anahat yaparak o bölgedeki, Dedeman kavşağındaki su baskınlarını önlemeye çalışıyoruz. Son olarak da Meram Yeniyol, Meram Eskiyol ve Azerbaycan Caddesi'ndeki hatlarda merkez bağlantıları kesilerek Gazze Caddesi üzerinden Antalya Çevre Yolu’na bağlanması ile ilgili süreçler devam ediyor” diye konuştu.



50 yıl planlanıyor

Konya Kanalizasyon Master Planı çerçevesinde önemli adımların atıldığına dikkat çeken Başkan Altay, “Bununla birlikte aslında Konya'nın 50 yıllık bir planlamanın ve sorunların çözümü ile ilgili ciddi bir adım atmış bulunuyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ olarak Konyamızın, şehrimizin her manada sorunlarını çözmek için arkadaşlarımızla gecegündüz demeden çaba sarf ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Kanalizasyon Master Planı çerçevesinde projelendirilen 40 kilometrelik hattın 23 kilometresini böylece başlatmış oluyoruz. İnşallah gelecek yıllarda da 17 kilometreyi tamamlayarak 50 yıl Konya'nın altyapı sorunu yaşamaması için gerekli önlemi almış olacağız” ifadelerini kullandı.

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