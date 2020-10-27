Sanatçı köyündeki etkinlikler pandemide de sürüyor Sonsuz Şükran Köyü, artık yaz kış kültür sanat etkinliklerini yıl boyu sürdürecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanatçı köyündeki etkinlikler pandemide de sürüyor Sonsuz Şükran Köyü, artık yaz kış kültür sanat etkinliklerini yıl boyu sürdürecek

İHA

Sanatçı köyündeki etkinlikler pandemide de sürüyor Sonsuz Şükran Köyü, artık yaz kış kültür sanat etkinliklerini yıl boyu sürdürecek

Konya’nın Hüyük ilçesinde sanatçılara ait kerpiç evlerin yer aldığı Sonsuz Şükran Köyü’nde bundan sonra sanatsal etkinlik ve faaliyetlerin kış mevsimi de dahil yıl boyu süreceği, mekanın her gün ziyaret edilebileceği belirtildi.
İlçeye bağlı Çavuş Mahallesi’ndeki Sonsuz Şükran Köyü’nün kurucusu Mehmet Taşdiken, sanatçılara ait yerleşim merkezinde pandemi sürecinin tüm sıkıntılarına rağmen geçmiş yıllarda olduğu gibi bazı sanatsal faaliyetler ve kültürel etkinlik ile aktivitelerin devam ettiğini söyledi. Bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün de desteğiyle Tasarım Akademileri Sinema Atölyeleri kapsamında, ağırlıklı olarak sinema başta olmak üzere resim ve heykel alanında da çalışmalar yaptıklarını anlatan Taşdiken, heykeltıraşlar, ressamlar ve müzisyenlerin yürütülen bu atölye faaliyetlerinin içerisinde yer aldıklarını belirtti.
Sanatçı köyüne pandemi sürecinde 1 resim heykel atölyesi ile 4 de köy odası kazandırdıklarını da anımsatan Taşdiken, bundan böyle sanatçılara ait yerleşim merkezinin kış mevsimi de dahil açık ve canlı etkinliklerin yer alacağı bir mekan haline dönüşeceğini söyledi. Taşdiken, “Bizim için çok önemli bir çalışma imkanı, fırsatı da oldu diyebilirim. Sonsuz Şükran Köyü bu yıldan itibaren 365 gün ziyaret edilebilecek, açık ve canlı etkinliklerin yine burada bazen değişik konserlerin, caz konserlerinin devam edeceği bir alan olarak hayatiyetini sürdürecek, kışın da buradayız. Bu yıl atölyelerde daha çok sinema eğitimine ağırlık verdik. Çevredeki gençlerin, ilgili insanların gelip sinema hakkında bilgi sahibi olması, atölyelere katıldıktan sonra aynı zamanda bir uygulama çalışması yapılması planlandı, bunları gerçekleştirdik. Türkiye’nin çok önemli yönetmenleri, oyuncuları ve teknik adamları yaz boyu köye geldiler, burada hem atölye çalışmaları yaptılar, hem bazıları canlı yayınladığımız söyleşilerde bulundular. Çok sayıda katılımcı oldu bu etkinliklere ve insanları onlarla buluşturduk. Bu anlamda Sinema Genel Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bu yıl peyzajıyla ilgili olarak çalışma da yaptıkları Sonsuz Şükran Köyü’nde çok sayıda gül fidanının yanı sıra 3 bin lavanta fidesini de mekanda toprakla buluşturduklarını vurgulayan Taşdiken, on yıl önce iki kerpiç ev inşaatıyla başlayan sanatçı köyü projesinin devam eden inşaatlarla 50 haneye ulaşacağını söyledi. İnşaat halindeki 18 yeni kerpiç evin bitmesiyle bölgede inşaat defterini de kapatmış olacaklarını vurgulayan Taşdiken, “Burada, ayrıca karşı tarafta ‘tarım kampı’ olarak inşa edilen hanelerle birlikte bölgemizde 90’a yakın kerpiç ev olacak. Sonsuz Şükran Köyü’nün birinci önemli özelliği; kerpiçten yapılarla eski ve klasik bir köy mimarisi oluşturmaktı. Artık bundan sonra yeni bina, yeni inşaat yapılmayacak. Bundan sonraki hedefimizde ise, büyük hedeflerimizden birincisi, on yıldan bu yana planladığımız Tasarım Akademisi'ni hayata geçirmek. Fiili olarak uygulamalarına da başladık. Hemen arkasından da bunu projesi de hazır olan büyük bir yapı halinde inşa etmek, bu eli kulağında. Tasarım Akademisi, Türkiye’de örneği olan bir model değil. Bu akademiyle hem bölgedeki meraklıların, yetenekli genç kadınlarımızın iş sahibi olmalarına imkan sağlayacağız. Hem de Türkiye’nin tasarıma yönelik olarak hediyelik eşyalar, mobilyalar ve değişik alanlarda, İtalya ve Fransa başta olmak üzere oralara da tasarım objeler satacağız. Bu, bir tarafıyla akademik bir okul, öbür tarafıyla da uygulamaya yönelik bir pazar oluşturacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suğla arazisinde ürün çeşitliliği artacak
YEREL HABERLER Suğla arazisinde ürün çeşitliliği artacak
Meramlı kadınlar pandemide önlemleri alıp eğitime devam ediyor
YEREL HABERLER Meramlı kadınlar pandemide önlemleri alıp eğitime ...
Konya’da risk grubundaki Covid-19 vakalarına yakın takip
YEREL HABERLER Konya’da risk grubundaki Covid-19 vakalarına yakın ...
Konya'da 2 bin 317 kusurlu sürücüye ceza
YEREL HABERLER Konya'da 2 bin 317 kusurlu sürücüye ceza
Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
Tartıştığı kayınpederini öldüren zanlı ve annesi tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı kayınpederini öldüren zanlı ve annesi ...
Cinayetle biten kavganın zanlıları tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayetle biten kavganın zanlıları tutuklandı
Otomobil ağaca çarptı, yaralı araçta sıkıştı
YEREL HABERLER Otomobil ağaca çarptı, yaralı araçta sıkıştı
Karatay Belediyesi’nin eğitim hamleleri sürüyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi’nin eğitim hamleleri sürüyor
Tartıştıkları genci vurarak öldürdü Konya'da tartıştıkları gencin "Vuramazsın, haydi vursana" dediği cinayet zanlısı, "Ben mi vuramayacağım" diyerek tüfeği ateşledi
YEREL HABERLER Tartıştıkları genci vurarak öldürdü Konya'da ...
Selçuklu'da Bosna Kapalı Pazar Yeri açıldı
YEREL HABERLER Selçuklu'da Bosna Kapalı Pazar Yeri açıldı
Bozkır’da 8 derslikli okulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Bozkır’da 8 derslikli okulun temeli atıldı
NEÜ’de online satranç turnuvası
YEREL HABERLER NEÜ’de online satranç turnuvası
Beyşehir Organize Sanayi Bölgesine yatırımcı ilgisi artıyor
YEREL HABERLER Beyşehir Organize Sanayi Bölgesine yatırımcı ilgisi ...
KONESOB’tan Konyalı çıraklara hijyen seti
YEREL HABERLER KONESOB’tan Konyalı çıraklara hijyen seti
Evi terk eden eşini geri götürmek istedi, tartıştığı kayınpederini öldürdü
YEREL HABERLER Evi terk eden eşini geri götürmek istedi, tartıştığı ...
Tartıştığı kayınpederini öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı kayınpederini öldürdü
Meram Belediyesi geri dönüşümde başarı hikayesi yazıyor
YEREL HABERLER Meram Belediyesi geri dönüşümde başarı hikayesi ...
Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Büyükşehir ve SÜ’den Konya tarımı için işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Büyükşehir ve SÜ’den Konya tarımı için işbirliği ...
Zenbilci Hadim’de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Zenbilci Hadim’de ziyaretlerde bulundu
Konya’da kavga cinayetle bitti
YEREL HABERLER Konya’da kavga cinayetle bitti
Devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kalıp öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında ...
Kamyon traktöre, başka kamyon da sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon traktöre, başka kamyon da sürücüsüne çarptı: 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X