Arama yaptığı gemide düşerek yaşamını yitiren memur, toprağa verildi



Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR,(Konya,)(DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, arama yapmak için bindiği gemide merdivenden ambara düşerek, yaşamını yitiren gümrük muhafaza memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu (38), memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa verildi.

Gümrük Müdürlüğü Kaçak İstihbarat Bölge Amirliği´nde görevli gümrük muhafaza memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu, 25 Ekim akşamı, Biga'nın Karabiga beldesinde arama yapmak için bindiği gemide, merdivenden ambara inmek istedi. Ancak henüz bilinmeyen nedenle merdivenden ambara düştü. Ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırılan gümrük memuru, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ahmet Serkan Yarımoğlu'nun cenazesi bugün memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutunun evinin önüne getirilip helallik alındığı sırada Yarımoğlu'nun yakınları gözyaşı döktü.

Yarımoğlu, Karapınar Çetmi Mezarlığı'nda Kaymakam Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve mesai arkadaşlarının katılımıyla yapılan törenin ardından toprağa verildi DHA-Genel Türkiye-Konya / Karapınar Mehmet OKUYUCU

2020-10-28 13:21:48



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