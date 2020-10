Konuk: “Cumhuriyet, millet asliyetinin yüksek korumasındaki en büyük mirasımızdır”

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı il ilgili bir mesaj yayımladı.

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olacağı fikrini şiar edinmenin tabi sonucu olarak kurulan Cumhuriyetin ilanının 97. yılını kutladığını belirterek, “Çekilen milli felaketlerin, uyanıklığın eseri ve aziz vatanın her köşesini sulayan kanlar ile bedel ödeyerek kurduğumuz ve Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği ‘mesut, muvaffak ve muzaffer’ olma hedefini gerçekleştirme azim ve kararlılığından asla taviz vermeden, içerden, dışardan her türlü saldırıları göğüsleyerek evlatlarını ‘mesut, muvaffak ve muzaffer’ bir geleceğe taşıma gayretinde olan Cumhuriyetimiz, 97 yılda başardıklarının özgüveni ile daha büyük başarılara erişmiş olarak 100. yaşını kutlamaya hazırlanıyor” dedi.

Genel Başkan Konuk, kurucu iradesinin merkezinde, eğitimde, iş hayatında, sağlıkta, sosyal hayatta hiç kimseyi kıyıda köşede bırakmayarak fırsat eşitliğini sağlamak, milletin her evladına her makamı, mevkiiyi erişilebilir kılarak kabiliyet, bilgi ve yeteneğini sergileme fırsatı sunmak olan Cumhuriyetin verdiği, kalkınma mücadelesinde dayanak noktası ve yegâne gücü genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milletin kabiliyet, yetenek ve feraseti olduğunu dile getirerek, “Cumhuriyetimizin dünya milletler ailesi içinde yeri ve konumunun belirleyicisi milletimizin başardıkları ve bundan sonra imza atacağı başarılardır. Kaderde, kıvançta, tasada ortaklık düsturu ile kurduğumuz ve hiçbir fert ve zümresini bir diğerine göre ayrıcalıklı görmeyen ve her ferdini Cumhuriyetin eşit hissedarı kabul eden Cumhuriyetimizin yegâne hedefi ise başarıyı eşit paylaştırmak, refah, zenginlik ve mutluluğu herkesin ve her kesimin teneffüs etmesini sağlamaktır. Çünkü bizim Cumhuriyetimizin kurulmasında, memleketimizin istiklal ve istikbal mücadelesinden zaferle çıkmasında doğudan batıya, kuzeyden güneye her fert ve her zümre aynı fedakârlığı, aynı cesaret ve kararlılığı göstermiştir. Milletin omuz omuza verdiği mücadele ile el ele vererek ve hedef birliğini gerçekleştirerek kurduğu Cumhuriyetimiz, bugün de karakteri bağımsızlık olan, hoşgörü ve kardeşlik duyguları ile birliğini tesis etmiş ve vatan topraklarına karşılıksız bir sevgi ile bağlı olan ve kaderde, kıvançta ve tasada aynı hissiyatı ilelebet paylaşma kararlılığındaki millet asliyetinin yüksek korumasındaki en kıymetli mirasımızdır. Cumhuriyetimizin değerleri kaderde, kıvançta ve tasada yaşanan ortak geçmişi geleceğe taşıyacak en önemli dayanağımızdır” ifadelerini kullandı.



“Türk çiftçisi olarak geleceğe daha güvenli ve daha inançlı ilerliyoruz”

Milletimiz ve devletin Cumhuriyet idaresinde 97 yılda büyük işler başardığını söyleyen Konuk, “Ancak, her 29 Ekim’de biz nereden nereye geldiğimizin muhasebesinden daha çok cumhurun, Cumhuriyetimizin tayin ettiği istikamet doğrultusunda mesut, muvaffak ve muzaffer bir ülkenin daha zengin, daha mutlu ve dünya milletler ailesi içinde daha itibarlı fertler olabilmesi için neleri başarmamız gerektiğini, başarıları nelerle taçlandırmamız gerektiğini düşünüyoruz. 97 yılda biriktirdiğimiz tecrübe ve 97 yılda Cumhuriyetimizin geçtiği tarih imtihanlarından çıkardığımız derslerle de daha çok üreten, ürettikçe zenginleşen, verdiği iktisadi mücadeleyle Cumhuriyetimizin istiklal ve istikbaline teminat oluşturan Türk çiftçisi olarak, üreten ve müreffeh Türkiye iddiamızı gerçekleştirme kararlılığıyla geleceğe daha güvenli, daha inançlı şekilde ilerliyoruz. ‘Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında tuttuğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir’, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin ilan edildiği gün söylediği bu sözdeki eserleriyle ispat vazifesi Cumhuriyetimizin kurucu ve eşit hissedarı Türk çiftçisinin de kendi mesuliyet alanındaki vazifesidir ve Türk çiftçisi bu vazifesini, ürettiklerinden artırdıkları, ürettiklerinden oluşan katma değerle Cumhuriyetimize kazandırdığı eserlerle hakkıyla yerine getirmiştir. Önce tek üretim kalemi tarım olan bir ülkeye, ürettikleri ile ilk ekonomik can suyunu veren, ilk kurulan fabrikaları, yolları, hastaneleri, okulları tarlada ürettikleriyle Cumhuriyetimize kazandıran ve kalkınmanın fitilini ateşleyen Türk çiftçisi, bugün de ürettikleriyle ve ülkemize kazandırdığı sanayi tesisleri, markalarla vazifesini hakkıyla yerine getirmekte, Cumhuriyetimizin, dünya devletleri arasında tuttuğu yeri büyütmek, güçlendirmek için, her destekte gayretini katlayıp işine daha bir şevkle sarılarak, karşısına çıkan zorlukları ise göğüsleyerek çalışmaktadır. Bu anlayış ve kararlılıkla Cumhuriyetimizin ebediyen yaşamasına yönelik inanç ve irademizi ifade eder, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetimize hizmeti geçen değerli büyüklerimiz ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygı ile yad eder, Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlarım” diye konuştu.

