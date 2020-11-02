Vahşi cinayetin zanlısı: Mırıldanıp duruyordu, öldürmek istedim, öldürdüm (2)



SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Konya'nın Bozkır ilçesinde Mücahit Minaz tarafından vahşice öldürülen Mustafa Sömek, bugün Çağlayan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen Sömek'in ilçe halkı tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis tarafından yapılan araştırmalar sonunda katil zanlısı Minaz'ın, Sömek'i tanımadığı ortaya çıktı. Mücahit Minaz'n ailesiyle yaşadığı Almanya'da uyuşturucu bağımlısı olduğu için bir süre cezaevinde kaldığını belirlendi.

DHA-Genel Türkiye-Konya Hüseyin DUMRU

2020-11-02 15:04:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.