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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEÜ’den İzmir’deki öğrencilerine destek

İHA

NEÜ’den İzmir’deki öğrencilerine destek

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle, İzmir’de ikamet eden öğrencilerine destek oluyor.
NEÜ’nün İzmir’deki deprem dolayısıyla yürüttüğü destek faaliyetlerini ve aldığı kararları Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu sosyal medya hesabından duyurdu. Zorlu yaptığı duyuruda, “İzmir’de meydana gelen deprem felaketinden sonra İzmir’de ikamet eden 342 öğrencimizle tek tek iletişime geçerek, sağlık durumları ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Kıymetli öğrencilerimiz için elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. İzmir'de ikamet eden öğrencilerimizden deprem dolayısı ile özel bir mesajını ya da talebini ulaştırmak isteyen varsa, ‘Rektör’e Yaz’ uygulaması üzerinden şahsıma doğrudan ulaşabilirler. Tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Ayrıca, bu zorlu süreçte aksayan eğitiminizle ilgili sizlere destek olmak için (İzmir'de ikamet eden öğrencilerimiz) 0213 Kasım 2020 tarihleri arasında derslerde devam şartı aramayacak ve ara sınavlar için mazeret sınav hakkı vereceğiz. Depremden etkilenen tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden bir daha böylesi felaketlerin yaşanmamasını diliyorum” dedi.
Duyuru ayrıca NEÜ’nün resmi internet sayfasında da yer aldı. Konuyla ilgili detay bilgi de veren Zorlu, depremin hemen ardından İzmir’de ikamet eden öğrencilerinin bir listesini çıkardıklarını ve hızlıca iş bölümü yaparak telefonla öğrencilerini aradıklarını, öncelikli olarak sağlık durumları ile ilgili bilgiler aldıklarını, ardından öğrencilerinin ihtiyaçlarını belirlemeye çalıştıklarını aktardı. Depremden dolayı kesintiye uğrayan eğitimi de düşündüklerini ifade eden Rektör Zorlu, İzmir’de ikamet eden öğrencileri için iki hafta boyunca derslerde devam şartı aramayacaklarını ve ara sınavlarda isterlerse bu öğrencilerin mazeret sınavı haklarını kullanabileceklerini belirtti. Zorlu, “İmkanlarımız ölçüsünde maddi manevi öğrencilerimizin sonuna kadar yanındayız. Onlar bizim canımız, evladımız. Allah geleceğimiz olan evlatlarımızı, insanımızı korusun. Bizlere böylesi acılar yaşatmasın. Her zaman olduğu gibi insanımız, yardım kuruluşlarımız, devletimiz seferber olmuş durumda. Bir taraftan üzücü kayıp haberleri alırken, saatler, günler geçmesine rağmen bir taraftan da güzel haberler alıyoruz. Canla başla mücadele eden kurtarma ekiplerimize binlerce kez teşekkür ediyoruz. Bağışlayan ve esirgeyen Rabbime sonsuz şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

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