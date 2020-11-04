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Yunak'ta müştemilat yangını söndürüldü

İHA

Yunak'ta müştemilat yangını söndürüldü

Konya'nın Yunak ilçesinde bir evin müştemilatında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkez Fatih Mahallesinde bulunan bir evin müştemilatında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın maddi hasarla atlatıldı.

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