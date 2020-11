Başkan Kavuş: “Asfaltsız tek bir metre yol kalmayıncaya kadar durmayacağız”

Sezon sonunun iyiden iyiye yaklaşmasına rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam eden Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, üç büyük caddede yürüttüğü yol ve asfalt çalışmalarını daha tamamladı.

Meram Belediyesi, ilçe genelinde tek bir asfaltsız cadde ya da sokak, tek bir metre parke ve bordürsüz yol kalmasın diye dört bir koldan çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Bu hedefe ulaşabilmek adına son 20 ayda 2 milyon 600 bin metrekareden fazla asfalt döken Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, havaların soğumasına rağmen çalışmalarında hız kesmiyor. Bu çerçevede üç büyük caddenin çalışmalarını tamamlayan ekipler vatandaşlardan takdir topladı.



“Caddelerimiz yeni çehreleriyle meramımıza hayırlı olsun”

Başta pandemi olmak üzere tüm olumsuz şartlara rağmen çalışmalarını özveriyle tamamlayan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hemşehrilerinin kendilerinden en önemli beklentisi olan Meram’ın yol ve asfalt sorununu bitirmede kararlı olduklarına vurgu yaptı. Bu çerçevede yürütülen çalışmalardan biri olan Ayanbey, Yorgancı ve Anasultan caddelerinin yol genişletme, altyapı ve asfaltlama çalışmalarını geçtiğimiz yıl tamamladıklarını hatırlatan Başkan Kavuş, “Bu projenin devamı olan 2 kilometrelik Pirhasan Caddesini ise bu yıl iki etap halinde hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Meram Yeni Yol Caddesini Hatıp’a bağlayacak bu 5 kilometrelik Ayanbey, Yorgancı, Anasultan ve Pirhasan caddesi güzergahında yapılan çalışma sadece bir yol ya da asfalt çalışması değil bölgeyi dev bir şantiyeye dönüştüren, on binlerce hemşehrimizin kullandığı alternatif bir yol olmakla birlikte detaylı ve komple bir proje oldu. 4 5 metre olan yol genişliği vatandaşlarla anlaşılarak 12 ila 15 metreye kadar çıkarıldı. Bunun için cadde üstünde bulun 75 eve müdahalede bulunuldu. 6 evde yapılan geniş çaplı tadilatlarla adeta evler yeniden inşa edildi. Yol genişletilmesi sebebiyle 9 hemşehrimize ise yeniden evleri yapılarak kendilerine teslim edildi. Bazı ev duvarları yıkılarak yaklaşık 1 km uzunluğu bulan duvarlar yeniden inşa edildi. Yine bu caddede yaklaşık 400 metre perde duvar imalatı gerçekleştirildi. Yola engel teşkil edecek direkler yapılan planlama ile belirlenen yeni yolun kenarlarına alındı. Altyapı baştan sona tamamen yenilerek, modernizasyonu tamamlandı. Ayrıca Dere Mahallesi Yeşildere Caddesinde başlatılan asfalt ve altyapı çalışmalarını da tamamlamış bulunuyoruz. 3 kilometre uzunluğunda ve 9 metre yol genişliğindeki cadde yeni yüzüyle hemşehrilerimize hizmet vermeye başladı. Tamamlayarak hizmete sunduğumuz bir diğer cadde de Kozağaç Caddesi. 2 Km uzunluğunda ve 11metre yol genişliğindeki Kozağaç Caddesi de kaliteli yoluyla hemşehrilerime çok daha konforlu hizmet sunmaya başladı. Her bir caddemiz yeni çehreleriyle Meramımıza hayırlı olsun” diye konuştu.



“Yol ve asfalt sorununu bitirmeye kararlıyız”

“Meram’ın yol ve asfalt sorunu bizim için acil halledilecekler listemizin ilk sırasında. Çünkü bu sorun hemşehrilerimizin bizden beklenti listesinin ilk sırasında” diye konuşan Başkan Mustafa Kavuş, “2020 asfalt çalışmalarımıza önemli adımlar atarak başladık. İlk olarak öncelikle asfalt ve türevi tüm üretimlerde dışa bağımlılığımızı tamamen bitirmek üzere makine parkımızı güçlendirdik. Asfalt Şantiyemize kazandırdığımız Mekanik Stabilizasyon ve Emülsiyon Plentleriyle tüm işlemleri kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımlarla birlikte ortaya koyduğumuz gayret, emek, özveri ve kararlılıkla asfaltta belirlediğimiz yıllık hedeflerimizi tutturuyor hatta geçiyoruz. Meram’ın asfalt sorununu tarihe gömmek adına, tasarruf tedbirleri ve pandemi gibi tüm olumsuzluklara rağmen ortaya koyduğumuz kararlılıkla son bir buçuk yılda Meram’ın yollarına 2 milyon 600 bin metrekareden fazla asfalt döktük. Vatandaşlarımızın acil diye nitelendirdiği her sorunu ivedilikle çözdük. Alt yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak ekiplerimizin önünü açan KOSKİ, MEDAŞ, TELEKOM ve ENERYA ile çalışmalarımız esnasında bize anlayış gösteren ve destek veren tüm hemşehrilerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu konforlu caddelerin oluşmasında onlarında payı büyük” şeklinde konuştu.

