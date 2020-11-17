Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Böyle yakalandı, cezayı yedi!

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Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kırkahvesi mevkisi Kıbrıs Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (24) idaresindeki 42 GE 627 plakalı kamyonet ile plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklette bulunan B.E. (17) ve Y.A. (17) yola savruldu. Kazada motosikletteki gençler ile kamyonet sürücüsü M.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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