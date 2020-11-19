Karatay Belediyesi araç filosuna 15 yeni araç dahil etti

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, vatandaşa daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet vermek amacıyla araç filosuna 15 yeni araç dahil etti.

Bütün birimleriyle ilçe genelinde vatandaşa kaliteli hizmet vermek adına çalışmalarına devam eden Karatay Belediyesi, bünyesine kattığı yeni araçlarla filosunu daha da güçlendirdi. Bu kapsamda Karatay Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hibe ettiği 3 adet çöp aracının yanı sıra belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınan 12 araç belediyecilik çalışmalarında kullanılmak üzere vatandaşın hizmetine sundu. 13 adet çöp aracı, 1 adet mobil hidrolik vinç ve 1 adet de vabil silindirden oluşan araçların toplam maliyeti ise 8 milyon TL.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni araçların hizmete sunulması programında yaptığı konuşmada, Karatay Belediyesi olarak Karatay’a sundukları hizmetlerin kalitesini yükselterek çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından göreve gelirken öncelikli hedeflerinin; belediyenin bütün kaynaklarını doğru kullanmak olduğunu belirterek, “Bu hedefimize ulaşmak adına başarılı olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebilirim. Karatay’ın bugünü kadar yarınını da inşa ve ihya etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Hizmeti önceleyen vizyoner belediyecilik anlayışı ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Dünya genelinde yaşanan salgın sürecine rağmen belediye hizmetlerimizi azami ölçüde aksatmadan sürdürüyoruz. Bir yandan ilçemize yeni eğitim tesisleri, aile sağlığı merkezleri, sosyal tesisler gibi önemli projeler kazandırırken, diğer taraftan da asfalt çalışmalarımıza, yeni park yapımlarına, sıfır atık ve daha birçok alanda Karatay için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



“İlçemizin dört bir yanına daha etkin ve hızlı hizmet götürme gayretimizi pekiştiriyoruz”

Belediyelerin harcamaları içerisinde en yüksek kalemin araç kiralamaları veya alımları olduğunu belirten Hasan Kılca, bugüne kadar birçok alım ve projede olduğu gibi bu alımın da belediyenin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirildiğine vurgu yaptı. Kılca, Karatay Belediyesi olarak her hafta ya temel atma ya da açılışla hizmetlerine yenilerini eklediklerini dile getirerek, “Bu hafta farklı bir yatırımla hemşehrilerimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmet araçlarımızı filomuzu güçlendiriyoruz. Bildiğiniz gibi mayıs ayı içerisinde 34 aracı hizmete almıştık. Bugün de 15 yeni aracımızı filomuza dahil ediyoruz. Bu araçlarımız; 13 adet çöp aracı, 1 adet mobil hidrolik vinç ve 1 adet vabil silindirden oluşuyor. Araç filomuza dahil ettiğimiz 15 yeni aracımızın toplam maliyeti ise yaklaşık 8 milyon TL’dir. Belediye olarak bugüne kadar hep öz kaynaklarımızla bu alımları gerçekleştirdik. Bugün hizmete sunduğumuz araçların 3’ü Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibesiyle filomuza dahil ettik. Bu vesileyle Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Geri kalan 12 aracımızın alımını ise herhangi bir kredi kullanmadan belediyemizin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdik. Tabi belediyemizin hizmet aracı parkına bir yandan yeni araçlar dahil ederken, diğer yandan da belediyemiz araçlarının tamiri, bakımı ve onarımını da tesislerimizdeki makine ikmal sahamızda ve teknik personellerimiz eliyle yapıyoruz. Bu arada araçlarımızın yenilenmesiyle birlikte çok eski araçlarımızın tamir ve bakımının maliyet yüksekliği, işçilerimizin güvenliği dolayısıyla söz konusu araçları da filomuzdan çıkarmış olduk. Bugün filomuza dahil ettiğimiz araçlarla filomuzu daha da güçlendirmiş ve Konyamızın en büyük yüzölçümüne sahip ilçemizin dört bir yanına daha konforlu, etkin ve hızlı hizmet götürme gayretimizi pekiştirmiş oluyoruz. İlçemizin dört bir yanında yürüttüğümüz hizmetlerimizin artarak, daha da genişleyerek devam etmesine katkı sunacak olan ve bugün hizmete aldığımız yeni araçlarımızın belediyemize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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