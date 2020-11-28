Konya'da sokaklar boş kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. Ancak kısıtlamanın ilk dakikalarında işten çıkıp, evlerine gitmek isteyenlerin hala sokaklarda olduğu görüldü.

Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü saat 20.00 itibariyle başladı. Saat 10.00'a kadar sürecek kısıtlamaya kentte uyulurken, kısıtlamanın ilk dakikalarında işten çıkıp, evlerine gitmek isteyenlerin hala sokaklarda olduğu görüldü. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında denetim yapan ekipler, saat 20.00'den itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak, belgelerini kontrol etti.DHA-Genel Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-11-28 21:55:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.