İklim kaymaları yağışları etkiledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İklim kaymaları yağışları etkiledi

İHA

İklim kaymaları yağışları etkiledi

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, iklim kayması sebebiyle son yıllarda Nisan ayında beklenilen yağmurun MayısHaziran ayında yağdığını belirterek, barajlardaki doluluk oranının ise geçen seneye oranla aynı olduğunu söyledi.
Konya’da 2 milyon 200 bin hektar alanın 1 milyon 600 bin hektarlık kısmında kıraç tarımı yapıldığını kaydeden ZMO Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, “Bu kıraç alanlarımızda maalesef yağışa dayalı bir ekimle uğraşıyoruz. Bu noktada suyun önemi oldukça fazla. Çünkü birim alandan elde ettiğimiz verimi uygun yağışları almamız halinde 34 katına çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman sulu alanlardaki ekimlerimizi çok önceden tamamlamıştık. Oralarda üreticilerimiz birer su hatta bazı bölgelerde iki su vererek çıkışları ve çimlenmeyi sağladılar. Ancak kıraç alanlara baktığımız zaman ekimlerimizi yeni tamamlayabildik. Burada da Kasım ayı içerisinde almış olduğumuz 18 milimetrelik bir noktada can suyu oldu görünüyor. Fakat genel seyirde baktığımız zaman 2019 yılının son döneminde aldığımız yağış miktarı yazdan Kasım ayına kadar 82 milimetre civarındaydı. Bugüne geldiğimizde ise Kasım ayına kadar aldığımız yağış miktarı 30 milimetre seviyesinde” dedi.

“10 günlük süreçte bir yağış görünmüyor”
Kasım ayında alınan 18 milimetrelik yağışın bir ivme kazandırmış olsa da daha sonraki yağışların önemli olduğunu belirten Murat Akbulut, “Şu an itibariyle baktığımızda da önümüzdeki 10 günlük süreçte bir yağış görünmüyor. Eğer Aralık ayı içerisinde düzgün bir yağış alamadığımız takdirde üreticilerimiz ve üretim adına ciddi endişeler taşımaktayız. Dolayısıyla su ile yağış; üretim, çiftçiler ve gerekli verimi alabilmek için tarımda fazlasıyla önemli bir konu. Umarız ki Aralık ayında istenilen yağışlar alınır, kıraç alanlarda da istenilen verim kalitesini en azından başlangıç olarak ilk adımı ekilişlerde atmış oluruz” ifadelerini kullandı.

“İklim kaymaları sebebiyle Nisan yağışlarını alamıyoruz”
İklim kayması sebebiyle son yıllarda Nisan ayında beklenilen yağışın MayısHaziran ayına kaydığını kaydeden ZMO Başkanı Akbulut, şunları kaydetti; “Bizde özellikle hububatta güz döneminde ektikten sonraki güz yağışları çok önemlidir. Bunun yanı sıra da MartNisan aylarında üst gübreleme yaptığımız dönemde Nisan yağışları bizler için çok önemlidir. Fakat bu iklim kaymaları sebebiyle özellikle Nisan yağışlarını alamıyoruz. Üreticilerimizin mutlak suretle meteorolojiyi takip etmeleri gerekiyor. Diğeri ise gece gündüz sıcaklık farkları yüksek seyrediyor. Gece don seviyesinde sıcaklık düşmeleri varken gündüz de hava çok iyi olabiliyor, bitki bir yandan uyanıp bir yandan da don tehlikesi geçirebiliyor. Çiftçilerimiz yağışları kontrol etsinler, baharlık döneminde de mutlaka yağış öncesi üst gübrelemeleri yaparak şu an olabilecek hataları bu dönemde telafi etme şansı bulunacak. Bu noktada 2021 yılı için ekilişlerimiz gayet güzeldi. Hatta buğdayda fiyatların rantabl olması sebebiyle de yüzde 10 ekiliş alanlarında artış gözlemlendi. Bu da çok sevindiriciydi. Bundan sonraki kısımlarda sulayarak gerekli telafiyi yapabiliyoruz. Bir sıkıntımız görünmüyor. Ancak kıraç alanlarda da istediğimiz yağışı aldığımız takdirde 2021 yılı bereketli bir sezon olarak bizleri karşılayacaktır.”

Barajlardaki doluluk oranları
Barajlardaki doluluk oranlarına değinen Akbulut, “Şu anda barajlarımıza baktığımızda Beyşehir Gölünde yüzde 67 civarında bir doluluk oranı olduğunu görüyoruz. Geçen sene de yüzde 66 civarındaydı, bir sıkıntı görünmüyor. Apa Barajında ise geçen sene yüzde 7 olan doluluk oranının bu sene yüzde 14 olduğunu görüyoruz. Bu kışta da barajlarımızda ve göllerimizde yeterli doluluk oranını yakalamak için eğer yeterli kar yağışını alabilirsek çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bahara da hem barajlarımızda hem de yeraltı kaynaklarımızdaki seviye yükselmesiyle karın bize oluşturacağı avantajları çok fazladır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin ilk 'm RNA' aşısı, hayvan deneyleri aşamasına geldi
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk 'm RNA' aşısı, hayvan deneyleri ...
Karatay'da sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Karatay'da sonbahar güzelliği
Aselsan Konya yatırımında açılış için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Aselsan Konya yatırımında açılış için geri sayım ...
Sokağa çıkma yasağında otomobil yarışı için buluşan 63 kişiye ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında otomobil yarışı için buluşan ...
Şehit eşi: Kızım, 'babamı ara sesini duyayım' diyor
YEREL HABERLER Şehit eşi: Kızım, 'babamı ara sesini duyayım' diyor
Bataklığa saplanan eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Bataklığa saplanan eşek, itfaiye ekiplerince ...
Çamura saplanan eşeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çamura saplanan eşeği itfaiye kurtardı
Konya'da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Konya'da sokaklar boş kaldı
Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Ereğli’de kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Ereğli’de kaçak içki ele geçirildi
Konya'da oto yıkamacıda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da oto yıkamacıda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 ...
Otomobilde uyuşturucu kullanırken yakalandılar
YEREL HABERLER Otomobilde uyuşturucu kullanırken yakalandılar
Kupada farklı kazanan Konyaspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Kupada farklı kazanan Konyaspor, Alanyaspor ...
Büyükşehir’den Doğanhisar’da asfalt çalışması
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Doğanhisar’da asfalt çalışması
Tavanda bakım yaparken aşağıya düştü
YEREL HABERLER Tavanda bakım yaparken aşağıya düştü
Konya’da bin 29 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem
YEREL HABERLER Konya’da bin 29 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan ...
Karatay’da yapılandırma fırsatı
YEREL HABERLER Karatay’da yapılandırma fırsatı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X