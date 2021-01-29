Derebucak ve Hüyük’te korana virüs denetimleri sürüyor

Konya’nın Derebucak ve Hüyük ilçelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Yılbaşında korona virüs vakası sayılarının sıfırlandığı kamuoyu ile paylaşılan Derebucak ilçesinde, korona virüs salgını dolayısıyla denetim ve kontroller sürüyor. İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri, ilçe merkezinde yürütülen kontrollerini dış mahallelerde de gerçekleştiriyor. Pazar yerleri ve işyerlerinin de denetlendiği çalışmalarda, vatandaşlara en önemli kurallardan olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesinin ilçede yeni vakaların oluşmasına izin vermeyeceğine dikkat çekildi. Vaka sayılarının sıfırlanmış olmasından dolayı vatandaşların rehavete kapılmaması istendi.

Öte yandan, korona virüs denetimleri Hüyük ilçesinde de sürüyor. Covid19 salgını ile mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde virüsten korunmak için maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulmasının altı çiziliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.