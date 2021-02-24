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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisikletleriyle dünya turuna çıkan iki çocuklu Fransız çift Beyşehir'de

İHA

Bisikletleriyle dünya turuna çıkan iki çocuklu Fransız çift Beyşehir'de

Özel yapım bisikletleriyle yanlarında 6 ve 2 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte dünya turuna çıkan Fransız çift Konya’nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.
Fransız 39 yaşındaki David ve Vanina Berhocoirigoin çifti, 6 yaşındaki kızı Charlie ve 2 yaşındaki oğlu Martin'le beraber geçtiğimiz yıl bisikletleriyle dünya turuna başladı. Avrupa'nın birçok ülkesini gezdikten sonra Türkiye'ye ulaşan aile fertleri, geldikleri Beyşehir ilçesinin iki gün süreyle konuğu oldu. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kendisini makamında ziyaret eden aileye tarihi Eşreoğlu Camisi'nin bir minyatür çalışmasını armağan ederken, ailenin Beyşehir Öğretmenevi'nde ağırlanmasını sağladı. Beyşehir Bisiklet Topluluğu'nu da bünyesinde barındıran Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği'nin Başkanı Mustafa Büyükkafalı'nın eşliğinde önce çeşitli ziyaretler gerçekleştiren aile, BSA kanal kenarında martıları da ekmekle beslerken ilçeye ve yöre insanının misafirperverliğine hayran kaldığını ifade etti.

“Böyle bir misafirperverlik beklemiyorduk”
Anne Vanina Berhocoirigoin, Fransa'nın Güney batısından geldiklerini belirterek, "Eşimle Fransa'da restoran işletiyorduk. Covid19 salgınıyla iş yerimizi kapatarak bisikletimizle dünya turu yapmaya karar verdik” dedi. Turun yaklaşık bir yıl önce Fransa'dan başladığını ve dünya turu yapan bisikletçilerin Avrupa'da kullandığı rotayı takip ederek Türkiye'ye ulaştıklarını anlatan Vanina Berhocoirioin, "Restoran işletirken çok çalışıyorduk, çok fazla çalışıyorduk. Pandemiden sonra dünyayı tanımaları ve gelişimine daha iyi devam edebilmesi için böyle bir tura çıktık. 5 yıllık bir bütçemiz var. 5 yıl içinde bu turu bitirmeyi planlıyoruz. Ancak, Covid19 yüzünden tam olarak ne zaman biter bilemiyoruz. Türkiye'den sonra Gürcistan'a gitmeyi düşünüyoruz ama kapılar kapalı olduğu için geçip geçemeyeceğimizi gidince göreceğiz. Turumuzun Türkiye bölümünde birçok insanla karşılaşıyoruz. Bize gülümsüyorlar, 'yardım edebileceğimiz bir şey var mı?' diye soruyorlar. Gerçekten çok şaşırdık, böyle bir misafirperverlik beklemiyorduk. Burası Fransa'dan çok farklı. İki çocuğumuz da turda bize eşlik ediyor. 6 yaşındaki kızım Charlie burada 6 yaşına girdi. Fransa'da bu yaşta okumayazma öğrenmeye başlıyorlar. Ama o çoktan okumayı öğrendi, yazmayı da öğreniyor şu anda. Her gün bir saat ders çalışıyoruz. Bisiklet üzerinde de ön koltuğunda kitap okuyabiliyor. Yolculukta İngilizce konuşmayı da öğrendi. Tura başlamadan önce eğitimiyle ilgili çok endişeliydim, çünkü ben öğretmen değilim. Ama, az çocuğum olduğu için birebir ilgilenebiliyorum" diye konuştu.

Çocukları için bisikletlerine özel koltuk yerleştirildi
David Berhocoirigoin de, özel bisikletleriyle çıktıkları tura çocuklarını da dahil edebilmek için ön bölüme oturak eklediklerini ve bu şekilde seyahat edebildiklerini vurgulayarak, "Bisikletimizde çocuklar için de çadır, kıyafet, uyku tulumları, mutfak eşyaları ve kızım için okuyacağı kitapları gibi her şey var. Türkiye'deki turumuzda genelde otellerde kalıyoruz, çünkü buradaki oteller bizim ülkeye göre daha ucuz geliyor ve ülkenize para kazandırmak da istiyoruz. Türkiye'deki turumuzun Beyşehir bölümü çok ilginç oldu bizim için. Çünkü Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve bize sürekli eşlik eden Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanımız Mustafa Büyükkafalı ile tanıştık. Bizi çok güzel karşıladılar ve misafir ettiler, gerçekten çok onore olduk. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Beyşehir'deki molasının ardından Faransız aile, tura kaldıkları yerden devam edebilmek için bisikletleriyle pedal çevirip Kapadokya bölgesine gitmek için bölgeden ayrıldı. Fransız çifte, çocukları da seyahatleri esnasında ön koltuktan pedal çevirerek destek veriyor.

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