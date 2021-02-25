Başkan Altay: “Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’yı Türkiye’ye layık hale getireceğiz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Çarşısı ve çevresinde sürdürülen tarihi dönüşüm alanında incelemelerde bulunarak, “Mart ayının ilk haftasında temelden başlayarak kaba inşaata başlamayı ve Mayıs ayı itibariyle de kaba inşaatı bitirmeyi planlıyoruz. Altın Çarşı’da da Nisan itibariyle imalata başlamayı planlıyoruz. Mevlana Çarşısı’nı ve Altın Çarşı’yı 2021 yılı içerisinde yeni yüzüyle esnafımıza, Konya’ya ve Türkiye’ye layık bir hale getirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yıkım çalışmaları tamamlanan Mevlana Çarşısı alanında incelemelerde bulundu. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’nın bulunduğu bölgede esnafla yüzde 100 mutabık kalarak kentsel dönüşüm çalışmalarına yürüttüklerini anımsatan Başkan Altay, Konya’nın kalbinde Türkiye’ye örnek bir kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini ifade etti. An itibariyle Mevlana Çarşısı’nda çevre ve iç saha çalışmalarının tamamlandığını ve yıkım faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Başkan Altay, “İnşallah Mart ayının ilk haftasında temelden başlayarak kaba inşaata başlamayı ve Mayıs ayı itibariyle de kaba inşaatı bitirmeyi planlıyoruz. Altın Çarşı’da da esnafımız dükkanlarını boşalttı. Şu anda yıkım işlemine devam ediyoruz. İnşallah orada da Nisan itibariyle imalata başlamayı ve 2021 yılı içerisinde Altın Çarşı’yı ve Mevlana Çarşısı’nı yeni yüzüyle esnafımıza, Konya’ya, Türkiye’ye layık bir hale getirmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımızı iki vardiya halinde tüm hava şartlarına rağmen bir an önce tamamlamak için gece gündüz demeden yoğun olarak sürdürüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

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