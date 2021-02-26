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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, park halindeki TIR'da çıkan yangın, kabin bölümünü sardı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, kabin tamamen yandı.

İlker Say'ın Şinasi Mahallesi'ndeki evinin önüne park ettiği 70 BJ 208 plakalı TIR´da, saat 04.00 sıralarında yangın başladı. Hızla yükselen alevler, TIR'ın kabin bölümünü sardı. Yangını fark eden çevredekiler, hemen itfaiyeye haber verdi. Alevler, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. TIR'ın kabin bölümü, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Atilla ATMACA

2021-02-26 12:18:04



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