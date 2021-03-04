Jandarma’dan Covid-19 denetimi

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Covid19 denetimlerinde bulundu. Denetimlere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu’da katıldı.

Korona virüs risk değerlendirme haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya’da salgınla mücadele kapsamında denetimler sıklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında uygulama gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu da uygulamalara bizzat katılarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısını yinelendi. Kontrollü normalleşme döneminde hayatın her alanında kuralların önemine değinen Tuğgeneral Uslu, “Tüm kurallara uyarak birlikte başaracağız" mesajı verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.