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Arabanın parası otopark parasını karşılamıyor Konya'da 2014 yılında yediemin otoparkına çekilen otomobile 25 bin lira otopark faturası çıktı Otomobilini otoparktan çıkarıp satarak vergi borçlarını yapılandırmak isteyen sahibi, iç ve dışında zararlar oluşan otomobilini park faturasından dolayı alamazken, aracının zarar görmesinden dolayı adliyeye giderek şikayetçi oldu

İHA

Arabanın parası otopark parasını karşılamıyor Konya'da 2014 yılında yediemin otoparkına çekilen otomobile 25 bin lira otopark faturası çıktı Otomobilini otoparktan çıkarıp satarak vergi borçlarını yapılandırmak isteyen sahibi, iç ve dışında zararlar oluşan otomobilini park faturasından dolayı alamazken, aracının zarar görmesinden dolayı adliyeye giderek şikayetçi oldu

Konya’nın Yunak ilçesinde, motorlu taşıtlar vergisi borcundan dolayı 2014 yılında yediemin otoparkına çekilen, iç ve dış parçaları zarar gören ve sökülen 1992 model otomobile 7 yıl sonra 25 bin lira otopark ücreti faturası çıkarken, otomobilin parası otopark parasına yetmiyor. Otomobil sahibi ise aracının zarar görmesinden dolayı adliyeye giderek şikayette bulundu.
Olay, Konya’nın Yunak ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Çayırbaşı Mahallesi'nden ilçedeki işleri için eşi adına kayıtlı 20 B 2526 plakalı 1992 model Renault Broadway otomobili ile Yunak’a gelen 74 yaşındaki Hüseyin Karakoç'un otomobili motorlu taşıtlar vergisi borcundan dolayı jandarma tarafından yakalanarak Yunak Belediyesi araç parkı içerisinde bulunan yediemin otoparkına çekildi. Sonrasında başka sorunlar da yaşayan ve borçlarını ödeyemeyen Hüseyin Karakoç, zaman zaman ilçeye geldiğinde yediemin otoparkına giderek otomobilini kontrol etti. Karakoç, en sonunda iki ay önce borcunu ödeyerek otomobili yediemin otoparkından çıkartmaya ve aracı satıp bütün borçları için yapılandırmaya müracaat etmeye karar verdi. Bu ümitlerle otomobili görmeye giden Hüseyin Karakoç, aracın birçok parçasında kırıkların olduğunu, motor kısmından parçalarının söküldüğünü, şoför mahallinde birçok parçanın sökülmüş ve zarar görmüş olduğunu gördü. Farklı zamanlardan motorlu taşıtlar vergisi olarak toplam 5 bin 650 TL borcu olduğunu belirten Hüseyin Karakoç, otopark ücreti olarak kendisinden 25 bin lira talep edildiğini belirterek, bu şekilde aracını otoparktan çıkartıp satamayacağını, borcunu da ödeyemeyeceğini ifade etti. Karakoç ayrıca aracının zarar görmesi ile ilgili konuyu yargıya taşıdığını ve adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi.
Öte yandan, aynı model otomobiller piyasada 13 ila 30 bin TL arasında fiyatlarla alıcı beklerken, Hüseyin Karakoç'un otomobilinin parası borçlarını karşılamaya yetmiyor.

“Arabanın parasını komple benden alıyorlar”
Hüseyin Karakoç, “Aracın içinde hiçbir şey bırakmamışlar” diye konuşarak, “Araç olarak bir motor, dört lastiği, kaportası kalmış. İçini boşaltmışlar. Arabanın parasını komple benden alıyorlar. Aracım sağlam olsaydı, aracımı satıp vergimi verirdim. Şimdi vergimi bile veremiyorum. Parasızım, bir araçla vergimi kapatacaktım, onu da yapamıyorum. Kimse kendini suçlu görmüyor, komple suçlu beni görüyorlar” ifadelerini kullandı.
Adliye önünde yargıya başvurduğunu anlatan Karakoç, “Daha mahkeme sonuçları belli değil. Beni çağırmadılar. İnşallah adalet yerini bulur. Vergimi ödeyeceğim, araç yerinde yok. Aracımı satar vergimi öderdim” dedi.

“Yaklaşık olarak 25 bin lira bir otopark borcu var”
Yediemin otoparkı yetkilisi Şaban Demirhan da, bu aracın 2014 yılında jandarma tarafından maliye borcundan dolayı yakalanarak otoparka getirildiğini anlatarak, “Buraya geldi, 7 senedir burada. Şimdi bunun önce gidip maliye borcunu ödemesi lazım, bizim bu arabayı teslim etmemiz için. Maliye borcunu ödedikten sonra gelir otopark parasını öder, arabasında bir maddi hasar varsa biz onu nasıl aldıysak öyle teslim ederiz. Yaklaşık olarak 25 bin lira bir otopark borcu var 7 senedir. Bizden önce maliyeninki var. Yani bize gelmeden maliye borcunu ödemesi lazım. Maliye buna bir kağıt verecek, diyecek hiçbir borcu yoktur, bu adamın arabasını teslim edin. Tabii otopark parasını ödeyecek. Ondan sonra adam diyecek ki kardeşim, ‘Ben bu aracı böyle teslim etmedim size.’ Nasıl teslim ettin, olabilir burası otopark, camı kırılıyor, aynası kırılabiliyor araçlar girip çıkınca olabiliyor, biz bunları yaşadık. Ama teslim ederken, biz bunları yapıyoruz teslim ediyoruz. Sıkıntı yok. Adam gelir derki kardeşim benim arabam bu şekil değildi, yani farı kırılmış, yahut aynası kırılmış, biz onları gideriz bir usta getiririz yaptırırız, adama deriz ki, kardeşim oldu mu oldu, arabasını teslim ederiz çekip gider” diye konuştu.

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