Güneysınır’da lavanta damıtma tesisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneysınır’da lavanta damıtma tesisi açıldı

İHA

Güneysınır’da lavanta damıtma tesisi açıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Güneysınır’da lavanta damıtma tesisinin açılışını yaparak esnafları ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güneysınır’da çeşitli ziyaretlerde bulunarak esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ay, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sami Önal ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Güler Arslan ile birlikte Güneysınır Belediyesi’ni ziyaret etti. Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir ile bir araya gelen Uğur İbrahim Altay, 2021 yılı için planlanan yatırımların istişaresini yaptı. Ardından eski un fabrikasını ziyaret ederek burada incelemelerde bulunan Başkan Altay, akabinde ilçede kurulan pazar alanını ziyaret edip esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe esnafını da selamlayarak hayırlı işler temennisinde bulunan Uğur İbrahim Altay, ziyaretlerde vatandaşlara korona virüse karşı dikkatli olunması için uyarılarda bulundu.

“Çok önemli kırsal kalkınma projeleri üretiyoruz”
Başkan Altay, daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle 1,8 milyon liraya maliyetle ilçeye kazandırılan lavantadan yağ çıkarma işleminin yapılacağı damıtma tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Altay, Güneysınır’a bugüne kadar 60 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, bir taraftan KOSKİ, bir taraftan büyükşehir belediyesiyle hizmetlere devam ettiklerini söyledi. Güneysınır’da tarımsal üretimi, özellikle de lavanta üretimini öne çıkarmaya çalıştıklarını kaydeden Altay, “Bunun için 1,2 milyon fide dağıtımı gerçekleştirdik. Güneysınır belediyemiz ile birlikte lavanta ekimi gerçekleştirdik ve bu lavantanın ekonomisinin, kazancının daha da artması için bir damıtma tesisine ihtiyaç vardı. KOP İdaremizle Konya sınırları içerisinde çok önemli kırsal kalkınma projeleri üretiyoruz. Özellikle üretilen lavantanın işlenmesi, ekonomiye kazandırılması, ekonomik değerinin artırılması ile ilgili çalışma yürütüyoruz” dedi.
Altyapı yatırımlarının tamamlanması ve sosyal hayatın geliştirilmesi için de gayret ettiklerini dile getiren Altay, “Sizler burada yaşayarak ekonomimize, üretimimizde bir katkı sağlıyorsunuz. Biz de gerekli çalışmaları ilçe belediyemizle koordinasyon halinde gerçekleştiriyoruz. İnşallah Türkiye’nin en tanınır lavanta merkezlerinden birisi Güneysınır olacaktır. Belediye başkanımızın bu konudaki motivasyonu da çok yüksek. Kaymakamımıza da desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizler bu konuda gayret edeceğiz ama üretimden kazanç elde edemezsek bunu sürdürmek mümkün değil. Bunu sürdürebilmek için endüstriyel işlerin de yürütülmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu merkez, bu alandaki önemli bir açığı kapatacaktır. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm Güneysınırlılar’a bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, Altay’a kendilerine her konuda destek verdikleri için teşekkür ederek, hem belediye olarak hem vatandaşlar tarafından lavanta ekildiğini belirterek, bu konuda öncülük yapmak istediklerini dile getirdi. Güneysınır Kaymakamı Ertuğrul Bayram ise, “Böyle bir merkezi ilçemize kazandırdıkları için Konya Büyükşehir Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Tarım alanında ve sanayileşmede özellikle bir katma değer katacağı için hem ilçemize hem Konyamıza güzel bir faaliyet olacağını düşünüyorum. Hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.
Altay, damıtma tesisinin açılışını yaptıktan sonra lavanta tarlasında da incelemelerde bulundu. Güneysınır Belediyesi ile birlikte 150 bin metrekarelik alanda 280 bin lavanta dikimi gerçekleştirdiklerini aktaran Altay, “Türkiye’de bu kadar büyük alanda lavanta dikimi az yerde var. İnşallah özellikle fotoğraf için gelenlerin Güneysınırımız’ı ziyaret etmesini bekliyoruz. Ayrıca burası Yerköprü Şelalesi yolu üzerinde bir alan. Hem Mersin istikametine gidenler hem de Yerköprü’deki şelaleyi ziyarete gidenler için yeni bir turizm destinasyonu oluşuyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da gazilere ve şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi
YEREL HABERLER Konya'da gazilere ve şehit ailelerine Devlet Övünç ...
Beyşehir Kaymakamı Özdemir, başarılı milli tekvandocuyu altınla ödüllendirdi
YEREL HABERLER Beyşehir Kaymakamı Özdemir, başarılı milli ...
Selçuk’ta İİBF akademik kurul toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Selçuk’ta İİBF akademik kurul toplantısı gerçekleşti
Caminin para dolu yardım kutusunu çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Caminin para dolu yardım kutusunu çalan şüpheli ...
Akşehir’de kahramanlık türküleri konseri
YEREL HABERLER Akşehir’de kahramanlık türküleri konseri
Minik öğrencilerin elmaları kuşlara hayat oluyor
YEREL HABERLER Minik öğrencilerin elmaları kuşlara hayat oluyor
'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanındaki 46 kişiye 186 bin lira ceza
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanındaki 46 ...
Bisikletle Avrupa turuna çıkan Fransız çift, 'bisiklet şehri' Konya'ya geldi
YEREL HABERLER Bisikletle Avrupa turuna çıkan Fransız çift, ...
Başkan Akkaya’dan yurt dışındaki hayırseverlere plaket
YEREL HABERLER Başkan Akkaya’dan yurt dışındaki hayırseverlere ...
Ereğli'de 18 Mart Şehitleri Anma programı
YEREL HABERLER Ereğli'de 18 Mart Şehitleri Anma programı
Başkan Kılca: “Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerinin her daim yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin ...
Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildi
YEREL HABERLER Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildi
Konyaspor'da 3 oyuncu sakat, 5 isim de ceza sınırında
YEREL HABERLER Konyaspor'da 3 oyuncu sakat, 5 isim de ceza sınırında
Konya Büyükşehir’den anlamlı sergi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den anlamlı sergi
Yunak'ta Çanakkale Zaferi etkinlikleri
YEREL HABERLER Yunak'ta Çanakkale Zaferi etkinlikleri
Akşehir'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Akşehir'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ...
Kulu’da şehitler anıldı
YEREL HABERLER Kulu’da şehitler anıldı
Başkan Pekyatırmacı: “Konya’yı maviye dönüştürmek bizim elimizde”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Konya’yı maviye dönüştürmek ...
Meram'da arpa ekmeği ve hoşaf dağıtıldı
YEREL HABERLER Meram'da arpa ekmeği ve hoşaf dağıtıldı
Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü
YEREL HABERLER Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü
Rögara düşen yavru köpek, iş makinesi kullanılarak kurtarıldı
YEREL HABERLER Rögara düşen yavru köpek, iş makinesi kullanılarak ...
Başkan Altay: "Atıl durumdaki tarım alanlarını ekonomiye kazandırıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Atıl durumdaki tarım alanlarını ...
Uzm. Dr. Bağçacı: “Evde hareketsiz kalmak önemli ölçüde fonksiyon kaybına neden olur”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Bağçacı: “Evde hareketsiz kalmak önemli ...