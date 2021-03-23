Konya Büyükşehir'den bal üreticilerine 2 milyon liralık ekipman desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir'den bal üreticilerine 2 milyon liralık ekipman desteği

İHA

Konya Büyükşehir'den bal üreticilerine 2 milyon liralık ekipman desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın ve hayvansal üretimin geliştirilmesi amacıyla “Modern Arıcılık” projesi kapsamında 31 ilçe 321 mahallede 447 üreticiye yüzde 50 hibeli arıcılıkla ilgili alet ve donanım desteğinde bulunuyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde modern arıcılığın geliştirilmesi amacıyla arı üreticisine 2 milyon TL değerinde yüzde 50 hibeli alet ve donanım desteğinde bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde arıcılara bal süzme makinalarını teslim eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve memleket için üreten çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

31 ilçede 447 üreticiye destek
Konya Arı Üreticileri Birliği ile modern arıcılık makinaları verdiklerini ifade eden Başkan Altay, “Sadece bu yıl 447 vatandaşımıza yüzde 50 hibe destekli 2 milyon liralık destekte bulunmuş oluyoruz. Amacımız, üretimle uğraşan, memleketimizin gıda ihtiyacını gidermek için çalışan vatandaşlarımızın gelirini yükseltmek. Onun için onlara modern arıcılık ekipmanları vermeye, hibede bulunmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle bal sıkma makinalarını veriyoruz ama güneş enerji paneli başta olmak üzere Mayıs ayından itibaren hibe desteklerimiz devam edecek. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşıp memleketimiz için üreten vatandaşlarımızın Konya Büyükşehir Belediyesi tarımsal desteklerini takip etmelerini arzu ediyoruz. Onlar ürettikçe biz desteklemeye devam edeceğiz. Konya Arı Üreticiler Birliği’ne de teşekkür ediyorum. İş birliği içinde süreci yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Konya Arı Üreticileri Birliği Başkanı Veyis Önder de üreticiye sağlamış olduğu destekten dolayı Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, tarıma yapılan yatırımın her zaman geri dönüşünün çok fazla getiri sağladığını söyledi. Desteklemeden faydalanan arı üreticileri de kendilerine ekipman desteğinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konya ortalama bin 200 ton yıllık bal üretimi ile Türkiye'de önemli bir yere sahip
Arıcılıkta; bin 29 işletmesi sayısı, 120 bin adet kovan sayısı ve ortalama bin 200 ton yıllık bal üretimi ile Türkiye’de önemli bir yere sahip olan Konya’da, Büyükşehir Belediyesi 31 ilçe 321 mahallede 447 üreticiye yüzde 50 hibe destekli 2 milyon lira tutarında bal süzme makinası, güneş enerji paneli, bal dinlendirme kazanı ve bal sağım çadırı desteğinde bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi; arıcılığın geliştirilmesi projesi kapsamında daha önce de 422 üreticiye bin 110 adet çift katlı organik arılı kovan, yine 271 üreticiye 30’ar adet olmak üzere toplamda 8.130 adet polen tuzaklı plastik arı kovan altlığı destekleme yapmıştı. Ayrıca, lavanta balının üretiminin artırılması için de Güneysınır ilçesinde 687 bin metrekarelik alanda 1,2 milyon adet lavanta ile bal ormanı oluşturuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp inekleri jandarma sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Kayıp inekleri jandarma sahibine teslim etti
Ereğli Belediyesi çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi çalışmalarına devam ediyor
Hüyük'te besihanede yangın
YEREL HABERLER Hüyük'te besihanede yangın
Akşehir’de vatandaşlara fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Akşehir’de vatandaşlara fidan dağıtıldı
Konya'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı
'Çok yüksek riskli' Konya'da sıcak hava, koronavirüsü unutturdu
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Konya'da sıcak hava, koronavirüsü ...
Kırmızı kategorideki Konya'da lokantacılardan 'esneklik' talebi
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Konya'da lokantacılardan ...
KOMEK Makine Müzesi ile tarihe yolculuk
YEREL HABERLER KOMEK Makine Müzesi ile tarihe yolculuk
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Arıcılara Destek
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Arıcılara Destek
Kırmızı kategorideki Konya'da, hafta sonu tedbirlere uymayan 410 kişiye ceza
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Konya'da, hafta sonu tedbirlere ...
Süt sağmaya giden kadın ahırda ölü bulundu
YEREL HABERLER Süt sağmaya giden kadın ahırda ölü bulundu
Doç. Dr. Tonyalı: “Ailesel kanser sendromu olanlarda erken tarama yapılmalıdır”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Tonyalı: “Ailesel kanser sendromu olanlarda ...
Ahırda elektrik akımına kapılıp, öldü
YEREL HABERLER Ahırda elektrik akımına kapılıp, öldü
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
İngiltere'den dünya turuna çıkan bisiklet tutkunu çift, pedal çevirerek ülke ülke geziyor
YEREL HABERLER İngiltere'den dünya turuna çıkan bisiklet tutkunu ...
İlhan Palut: “Çok değerli bir üç puan aldık”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Çok değerli bir üç puan aldık”
Ersan Parlatan: “Camiamız adına değerli bir 3 puan oldu”
YEREL HABERLER Ersan Parlatan: “Camiamız adına değerli bir 3 puan ...
Semih Tokatlı: “İstemediğimiz bir sonuç oldu”
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: “İstemediğimiz bir sonuç oldu”
İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor ...
İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK ...
İttifak Holding Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor: 1-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK ...