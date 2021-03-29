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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya, Birlik Başkanları İstişare Toplantısı’na ev sahipliği yaptı

İHA

Konya, Birlik Başkanları İstişare Toplantısı’na ev sahipliği yaptı

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Birlik Başkanları İstişare Toplantısı Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Birlik Başkanları İstişare toplantısına ev sahipliği yaptı. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Selçuklu’ya başkentlik yapmış çok önemli şehirlerden birisi olduğunu söyledi. Konya’da, Çatalhöyük'ten başlayarak 10 bin yıldır insanların şehir hayatına alışık olduğu şehirde yaşama kültürünün görebildiğinin altını çizen Başkan Altay, Konya’nın aynı zamanda bir ilim, irfan şehri olduğunu kaydetti.

“Konya, belediyecilik hareketinin önemli şehirlerinden biri”
1989'da başlayan belediyecilik hareketinin en önemli şehirlerinden birisinin yine Konya olduğuna değinen Başkan Altay, “Biz de aldığımız bayrağı daha yukarıya taşımak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri birçok ulusal ve uluslararası birlik başkanlıkları olduğunu anlatarak konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Şu anda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürütüyorum. Türk Dünyası Belediyeler Birliği, 30 ülkeden bin 170 belediyenin üye olduğu bir birlik. Birliğimiz özellikle gönül coğrafyamızdaki belediyelerle tecrübe paylaşımı, kardeş şehir ilişkileri başta olmak üzere birçok proje yürütüyor. Bununla birlikte UCLG, yani Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatının da eş başkanlığı görevini yürütüyorum. Orada da hem ülkemizi temsil ediyoruz hem de gönül coğrafyamızdaki özellikle mazlum milletlerin sesi olmaya gayret ediyoruz. Bununla birlikte 2017 yılında Konya'da gerçekleştirilen Tarım Sempozyumu sonrasında Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile kuruldu. Merkezi Konya'da. Özellikle pandemi döneminde tarımın ne kadar önemli olduğuna, şehirlerimizde bunun gelişmesine öncülük etmemiz gerektiğine hepimiz şahitlik ettik. Bu birliği yeni oluşturuyoruz. Onun için sizlerden de hem yönetim anlamında hem de üyelik anlamında destek istiyoruz. Ayrıca Dünya Tarihi Şehirleri Başkan Yardımcılığını görevini ve İslam Başkentleri ve Şehirleri Organizasyonun da yönetim kurulu üyeliğini Konya olarak yürütüyoruz. Bu bağlamda inşallah şehrimizde çok önemli bir organizasyon gerçekleşecek. İslam Dayanışma Oyunları Konya'da yapılıyor. Bu vesileyle sizleri de 1019 Eylül tarihlerinde inşallah pandemi nedeni ile bir değişim olmazsa oyunlara davet ediyorum” dedi.

“TBB çok önemli bir misyon üstleniyor”
Hem uluslararası temsilde hem de yerelde belediye birliklerinin, başta Türkiye Belediyeler Birliği olmak üzere çok önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Başkan Altay, “Fatma Şahin başkanımız da görevi devraldığı günden itibaren bu görevi başarıyla yürütüyor. Kendisine bu görevden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün Konya'da bu toplantının düzenleniyor olmasından çok mutluyum. İnşallah birliklerimiz arasındaki istişareden Türkiye Belediyeler Birliği'nin koordinasyonunda çok daha başarılı işler çıkacaktır. Çünkü bilgi ve tecrübeyi birbirimize aktararak çok daha başarılı olabiliriz. Gelen tüm belediye başkanlarımıza şehrimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Konya’ya geldiğinizde yaşanabilir bir medeniyet şehri görüyorsunuz”
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konya’nın kimlikli bir şehir olduğunu dile getirdi. Hazreti Mevlana’nın “Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir şey söylemek lazım” sözünden alıntı yapan Şahin, kendilerinin de yeni bir şey söylemek için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Zaman iş birliği ve güç birliği zamanı. Zaman koordinasyon zamanı. Kıymetli başkanıma bu güzel ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
Konya’nın yerel kalkınmada baş aktör olmuş, bütün yerel kalkınma vizyonu olan kişilerin gelip yerinde gördüğü ve yıllardır sürdürülebilirliği sağlayan bir şehir olduğunu aktaran Şahin, “Cumhurbaşkanımız İstanbul’da başladığı zaman Konya’da da yerel kalkınma başladı. Zaten şehre geldiğiniz zaman bir huzur buluyorsunuz. Yaşanabilir bir medeniyet şehri görüyorsunuz. Uğur Başkanımın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla bu vizyon daha da güçlenmiş durumda. Hem uluslararası hem ulusal alanda yaptığı çalışmaları takdir ediyoruz” diye konuştu.
Pandemiden sonra yeni bir dünya kurulduğunu söyleyen Şahin, “Yeni kurulan bu dünyada uluslararası toplum nereye gidiyor? Dünya nereye gidiyor? Ulusal anlamdaki hedeflerimiz ne olacak? Kalkınma yerelde başlıyor, demokrasi yerelde başlıyor. En önemli şey, bu tecrübeyi birlikte paylaşacağımız bu masa. Çünkü hepimizin bu süreçte çok önemli tecrübesi oldu. Bunu, kardeşliğin ve sevginin şehri Konya’da başarmak için bir aradayız" dedi.
TBB’de çok güzel oturmuş bir yapının olduğuna değinen Şahin, sözlerini şu şekilde bitirdi: “İyi yapı oturunca da sürdürebilmek daha kolay. İnşallah dönemimizde aldığımız noktadan sürdürülebilir anlamda gelinen noktayı ilerletmek en büyük görevimiz. Bu istişare sünnetini yerine getirerek Konya’da yaptığımız toplantıda alınacak kararların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Toplantıya çok sayıda birlik başkanı katıldı
Toplantıya; Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TBB Encümen Üyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TBB Meclis 1. Başkan Vekili ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Bursa Belediyeler Birliği Başkanı ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Pasin Ovası Belediyeler Birliği Başkanı ve Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, TBB Genel Sekreteri Birol Ekici, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan katıldı.

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