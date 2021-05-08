Konya'da ok yılanı fotoğraflandı

Konya’nın Halkapınar ilçesine bağlı Osmanköseli Mahallesinde ok yılanı fotoğraflandı.

Toros dağlarının yamaçlarında bulunan Halkapınar’a bağlı Osmanköseli Mahallesinde doğa fotoğrafçısı Bülent Fakı Şengün tarafından ok yılanı görüntülendi. Şengün, ağaçlık alanda gördüğü yılanı fotoğrafladı. Şengün, “Ok yılanları ağaçlarda da gezen ve rahatlıkla bir ağaçtan diğer bir ağaca uçar gibi geçebilen yılanlar. Yılan çok ince ve doğanın en çevik hayvanlarından, oldukça hızlı” dedi.

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