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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp kişi su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu

İHA

Kayıp kişi su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde eşinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişinin cesedi, kendisiyle son görülen kişinin jandarmadaki ifadesi üzerine su kuyusunda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, “Alacak verecek meselesi yüzünden 3 metrelik su kuyusuna ittim, ardından tüfekle ateş ederek öldürdüm” dediği iddia edildi.
Olay, dün saat 02.00 sıralarında Doğanhisar ilçesi Başköy Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesinde yaşayan Ramazan Yol, evinden çıkarak eşine Doğanhisar’ın Başköy Mahallesi’ne gideceğini söyledi. Bir süre sonra Ramazan Yol’dan haber alamayan eşi durumu jandarmaya bildirdi. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada kayıp şahsın en son Şükrü Ö. (41) ile görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri Şükrü Ö'yü yakaladı. Şükrü Ö.’nün jandarma tarafından alınan ifadesinde, “Ramazan Yol ile aramda alacak verecek meselesi vardı. Bu yüzden Ramazan Yol’u Ayaslar Mahallesi Gölcük mevkisinde bulunan 3 metre derinliğindeki boş su kuyusuna ittim, ardından av tüfeği ile üzerine doğru ateş ederek öldürdüm” dediği öne sürüldü.
Olayın ardından Ramazan Yol’un cesedi itfaiye tarafından su kuyusundan çıkartılarak hastane morguna götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Şükrü Ö.'nün işlemleri sürüyor.

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