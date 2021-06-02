KTO Karatay'da "Çeviri ve Teknoloji" konuşuldu

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarafından, alanında duayen isimlerin konuşmacı olarak katılım sağladığı, çeviri sektöründeki güncel gelişmelerin değerlendirildiği “Çeviri ve Teknoloji Webinarı” düzenlendi.

KTO Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü teknoloji ve çevirinin bütünleştirildiği webinara ev sahipliği yaptı. Programa, çeviri alanında eğitim gören öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştirilen KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Çelik, "Yabancı Diller Yüksekokulu olarak 20182019 yılında ilk öğrencilerimizle tanıştık. Bugüne dek hem Konya’dan hem de Konya dışından nitelikli öğrencilerimiz oldu. Bir taraftan çalışırken diğer yandan da yeni nesli yetiştirme gayreti gösteriyoruz. Üniversitemizin vizyonu gereği, sanayi ve ticaret alanı ile iç içe olan, aynı zamanda entelektüel sermayeye de yatırım yapan bir üniversiteyiz. Meslek erbabı yetiştirmenin yanında aynı zamanda insanlığın, sosyolojinin, bilimin gelişmesi için de çalışmamız gerektiğinin son derece farkındayız” dedi.



“Konya asırlarca bilimin merkezi olmuştur”

Yoğun katılımın gerçekleştiği webinarda izleyicilere Konya hakkında da kısa bir bilgilendirme yapan Çelik, "Konya asırlarca bilimin merkezi olmuş, bilim insanlarına çok kıymet vermiş bir şehirdir. Yaklaşık dokuz yüz yıl önce Anadolu’nun büyük bir kısmı, Anadolu Selçuklu Devleti egemenliği altındadır ve Konya da bu devletin başkentidir. En parlak devrini yaşarken Alâeddin Keykubat, Mevlâna’nın babası ve kıymetli bilim insanı Sultanı Ulema Bahaeddin Veled’i bilim üretmek ve öğrencilere aktarmaları için Konya’ya davet eder. Çok değer verdiği için Konya sınırında atlarıyla karşılar. Konya’nın en büyük medresesi olan İplikçi Medresesi’ni kendilerine teslim eder. Bizim bugün Mevlâna Hazretleri diye andığımız dünya çapındaki zat bu âlimin oğludur. Konya’nın bilime önderlik yaptığı günlere dönmesini ve bundan yalnızca Türkiye’nin değil tüm dünyanın faydalanmasını umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Çelik’in sözlerinden sonra sırasıyla katılımcılar çeviri alanında teknolojik gelişmeleri değerlendirdi. Webinarda çeviri teknolojilerinden teknoloji ve çeviri eğitimine, proje yönetiminden oyun yerelleştirmesine kadar teknoloji ve çevirinin bütünleştiği birçok konu ve kavram konuşuldu. KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından mütercim tercümanlık alanına ve gelecek mesleki gerekliliklere dair bilgilendirici ve ufuk açıcı programlar, önümüzdeki günlerde de seri olarak devam edecek.

Webinara KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Çelik, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve FenEdebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Mütercim Tercümanlık (Fransızca) Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü İngilizce Mütercim Tercümanlık Lisans Programı Bölüm Başkan Prof. Dr. Işın Öner, Öğretim Görevlisi Bekir Diri, Öğretim Görevlisi Aslı Kalem Bakkal, İstanbul Arel Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Senem Öner Bulut, Marmara Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Yılmaz Kutlay, Medipol Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Öğretim Görevlisi Kerem Geçmen, Abdullah Gül Üniversitesi çevirmenlerinden Alper Zafer Güneş, KTO Karatay Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Araştırma Görevlisi Öznur Yanar Torbalı ve Harvard Business Review Yazarı Irmak Yılmaz katıldı.

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