Beyşehir’de mesleki yeterlilik eğitimi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ormanlık alanlarda mesai yapan işçilere mesleki yeterlilik eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından iş kazalarının azaltılması ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli iş gücünün çalışma hayatına kazandırılması amacıyla çalışanlara mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmesinin ardından Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü de çalışma başlattı. Bu çerçevede yürütülen ormancılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi için arazide çalışan orman işçileri ile ormanların bakımlarının yapılması, gençleştirilmesi, yeni orman kurulumu sağlanması vb. konularda sahada fiili olarak çalışan işçilere yönelik getirilen "orman yetiştirme ve bakım işçisi" ile "orman üretim işçisi" sertifikaları zorunluluğu sebebiyle başlatılan eğitim çalışmaları sona erdi. Beyşehir, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde bu kapsamda fidan dikimi, bakımı, ot alma, çapa, ağaç kesme, boylama, sürütme ve iş güvenliği konularında katılımcılara eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından yapılan sınavda başarı gösterenlere ise sertifikaları verildi. Sertifika sahibi olarak mesleki anlamda yeterliliğe ulaşan işçilerle yeni dönemde, orman varlığının gelecek kuşaklara daha sağlıklı olarak aktarılmasının hedeflenmekte olduğu belirtildi.

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