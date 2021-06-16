Başkan Altay: "507 milyonluk yatırımla Konya’nın altyapısını güçlendiriyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Konya genelinde devam eden altyapı yatırımları, temeli atılacak yatırımlar ve projelendirilen yatırımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Başkan Altay, "Bugün temelini atacağımız ve bu sene yapacağımız 53 altyapı yatırımımızın toplam maliyeti 507 milyon 666 bin TL’yi buluyor. Bu yatırımlarla Konya'mızın altyapısını güçlendiriyoruz" dedi.

Konya’nın 31 ilçesinde devam eden altyapı yatırımları, temeli atılacak yatırımlar ve projelendirilen yatırımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üzerinde yaşadığımız dünyanın insanlık için çok değerli bir hazine olduğunu belirerek, bu hazineyi özenle koruyup yeni nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakılmasının herkesin sorumluluğunda olduğunu söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen büyük sorumluluğun bilinciyle çevreye katkı sağlayan projeler ürettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Şehrimizi planlarken hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmaya gayret ediyoruz. Altyapı ve ulaşımda yeni yatırımlarla birlikte iyileştirmeler yapıyor, Konya’mızı diğer şehirlerden ayıran özellikleriyle ön plana çıkarıyoruz. Teknolojinin her türlü imkanını hemşerilerimizin istifadesine sunuyoruz” dedi.



“Şehir genelindeki suyun yüzde 83’ünü arıtıyoruz”

KOSKİ’nin Konya’daki atık suyun yüzde 83’ünü arıtmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bununla yetinmiyoruz. İnşallah bu konudaki hedefimiz yüzde 95’in üzerine çıkmak. Konya Atık Su Arıtma Tesislerimizde biyogazdan elektrik enerjisi elde ederek tesislerimizde kullanıyoruz. Böylece Atık Su Arıtma Tesisimizin işletme maliyetini yarıya düşürmüş oluyoruz” diye konuştu. Programda KOSKİ’nin yapımı devam eden, temeli atılacak ve bu yıl başlanacak altyapı projelerini sunum eşliğinde tanıtan Başkan Altay, yapımı devam eden 26 altyapı yatırımının toplam maliyetinin 173 milyon 817 bin TL olduğu bilgisini paylaşarak, “Bugün temelini atacağımız 14 altyapı tesisimiz mevcut. Bunların maliyeti de 182 milyon 234 bin TL. Ayrıca bu sene yapımına başlayacağımız 13 adet altyapı yatırımız daha bulunuyor. Bunların maliyeti de 151 milyon 614 bin TL. Sonuç olarak; devam eden, bugün temelini atacağımız ve bu sene yapacağımız 53 altyapı yatırımımızın toplam maliyeti 507 milyon 666 bin TL’yi buluyor. Bu yatırımlarla Konya'mızın altyapısını güçlendiriyoruz. Şehrimize değer katacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarımızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Bizim bir damla suyumuz dahi çok değerlidir”

Başkan Altay sözlerine şöyle devam etti: “Dünya bizim evimiz ve onu korumak zorundayız. Malumunuz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de küresel iklim değişikliği ve kuraklıkla karşı karşıyadır. Bize düşen bu olumsuzluğu en aza indirmek ve hemşehrilerimizi daha çok bilinçlendirmek. Bizim bir damla suyumuz dahi çok değerlidir. Bugünden önlem alırsak, yarınlarda ülkemiz bu konudan daha az etkilenecektir. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin su tasarruf bilinciyle yetişmesi, hemşehrilerimizin suyu israf etmemesi bu konudaki başarımızı artıracaktır. Bizler üzerimize düşeni yerine getirmek için gayretimizi sürdüreceğiz.”

Su tasarrufu ile birlikte Konya’nın yeşil dokusunu korumak için azami gayret gösterdiklerinin de altını çizen Başkan Altay, Meram bölgesinde sulama suyu abonelerine tonu 1 kuruştan su sağladıklarını, amaçlarının hem suyu tasarruflu kullanmak hem de şehrin yeşil dokusunu korumak olduğunu söyledi. Başkan Altay, “Bugün ele aldığımız bu yatırımlar, 31 ilçemizin topyekun kalkınmasına büyük katkı sağlayacak inşallah. Çünkü güçlü şehirler altyapısı güçlü olan şehirlerdir. Yerel yönetimler anlamında Türkiye’ye örnek olan Konya’mız bu anlamda da öncü olmaya devam edecektir. Tüm bu hizmetlerde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve bizleri her zaman destekleyen kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, “500 milyon lirayı aşan bir proje demeti ile şehrin altyapısı olarak geleceğe çok daha umutla bakacağımız işlerin yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. Şehrimizin geleceğe hazırlanmasındaki bu gayretlerin de artarak devam etmesini Cenabı Allah'tan diliyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, şehrin üstüne olduğu kadar altına da yatırımın şart olduğunu ifade ederek, “Bunu yapmak zorundayız. Bu, hem dünyaya hem çevremize bize emanet edilen doğaya karşı bir borcumuz. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmayı arzu ediyorsak, bunu hedefliyorsak bu yatırımı yapmamız gerekiyor. Şehrimiz kazılacak, birçok gittiğimiz yerlerde kazılar göreceğiz. Biraz zahmetini çekeceğiz ama yapılan yatırımın 3 sene sonra, 5 sene sonra ne kadar kıymetli olduğunu bizden sonraki nesillere güzel bir çevre, güzel bir Konya ve su bırakarak hissettireceğiz inşallah” dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “Hem sağlık altyapısının iyileştirilmesi hem de mahalli idarelerimizin, belediyelerimizin toplumun yaşam kalitesini artırma yönündeki performansını hep beraber müşahede etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Hayat denince su akla gelir. Hayatın olmazsa olmazıdır. Yeterli ve kaliteli suya erişim yönünde Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere bütün ilçe belediyelerimiz ve KOSKİ’miz Konya’mızda insanlarımıza yeterli ve kaliteli suyla buluşturması yönündeki çabalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sonunda protokol üyelerinin butona basmasıyla KOSKİ’nin altyapı yatırımlarının temeli atıldı.

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