Konya'daki vahşi cinayetin sanığına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis



Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)KONYA'nın Bozkır ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mustafa Sömek'i (56) başını ve cinsel organı keserek, öldüren Mücahit Minaz'ın (41) tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Minaz, cezasında indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı.

Olay, 1 Kasım 2020'de, Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yanında meydana geldi. Sokakta erkek cesedi görenler, polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, başı ve cinsel organı kesik cansız bedeni buldu. Polisin yaptığı incelemede cesedin, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen Mustafa Sömek'e ait olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu Mustafa Sömek'i öldürenin, Almanya'da yaşayan ve kısa süre önce memleketi Yalıhüyük ilçesine gelen Mücahit Minaz olduğunu belirledi. Cinayetin ardından taksiyle Yalıhüyük'e gittiği saptanan Minaz, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şizofreni tedavisi gördüğünü belirtilen Minaz, polisteki ilk ifadesinde, "ATM'den para çekiyordum. Bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Öldürmek istedim, öldürdüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Minaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SIK SIK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mücahit Minaz, poliste verdiği ifadesini, 2 duruşmada da değiştirdi. Minaz, ilk duruşmada, "Mustafa Sömek'i yerde yatarken buldum. Yanına gidip kafasını tutmak istediğimde kopuk olduğunu gördüm" diye konuştu.

Sanık Minaz, sonraki duruşmasında yaptığı savunmasında da "Boğazıma bıçak dayadı. Sazlıkların oraya götürdü ve paramı istedi. Paramı ona teslim ettim sonra bu olayı gerçekleştirdim. Ben bu olanları daha önce utancımdan söyleyememiştim" dedi.

'AKIL SAĞLIĞI YERİNDE, CEZAİ EHLİYETİ TAM' RAPORU

Önceki duruşmalarda akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek, kendisine 2016 yılında şizofren tanısı koyulduğunu, tedavi gördüğünü ve yüzde 60 oranında raporu bulunduğunu iddia eden Mücahit Minaz´ın, Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi´nde yapılan tetkiklerde akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanık Mücahit Minaz, dün tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi´nden SEGBİS ile son kez Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya katıldı. Son sözü sorulan Minaz, "Bir diyeceğim yoktur. Takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme heyeti, Mücahit Minaz´ın `kasten canavarca hisle öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmasına hükmederken, indirim uygulamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2021-07-14 11:32:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.