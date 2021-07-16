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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir Belediyesi çocukların hayallerini gerçekleştirdi

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi çocukların hayallerini gerçekleştirdi

Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’u fetheden büyük komutan Fatih Sultan Mehmet’in izinden giden nesiller yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Konya genelindeki tüm ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği Fatih’in Günlüğü ve Benim Günlüğüm projesi kapsamında hayallerini kaleme alan öğrencileri İstanbul gezisi ile ödüllendirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçedeki ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği Fatih’in Günlüğü ve Benim Günlüğüm projesi kapsamında hayallerini günlüğüne yazan öğrencileri İstanbul gezisiyle ödüllendirerek tarihe tanıklık etmelerini sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilere yönelik örnek bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirterek, İstanbul’u fetheden büyük komutan Fatih Sultan Mehmet’in izinden giden nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı sürdüreceklerini söyledi. Başkan Uğur İbrahim Altay, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürüttüğümüz Fatih’in Günlüğü ve Benim Günlüğüm projesi kapsamında isme özel günlükleri çocuklarımıza dağıtmıştık. Çocuklarımız üç ay içinde dağıttığımız Fatih Sultan Mehmet’in günlüğünü okuyup kendi günlüklerine hayallerini yazdılar. Biz de çocuklarımızın günlüklerini toplayarak, kurulan komisyon tarafından İstanbul gezisine katılacak tüm ilçelerden öğrencilerimizi belirledik. İstanbul gezisine katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz, öğretmenleri ile birlikte toplam 135 kişi İstanbul’da doyasıya üç gün geçirerek; Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve meydanı, Gülhane Parkı, Fatih Camii ve Türbesi, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Çamlıca Camii, Mısır Çarşısı ve İstanbul Boğazı’nı görme fırsatı yakaladılar. Projemize katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız büyük komutan Fatih Sultan Mehmet’in emaneti olan İstanbul’u artık daha anlamlı bir şekilde hatırlayacaklar” dedi.

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