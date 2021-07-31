Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde, traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Süleyman Bayrakçı (62) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında KarapınarEmirgazi yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Süleyman Bayrakçı yönetimindeki 07 ZJ 693 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Tamer Yurttaş'ın (49) kullandığı 42 L 7086 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bayrakçı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bayrakçı'nın cansız bedeni otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Karapınar Mehmet OKUYUCU

2021-07-31 02:17:48



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