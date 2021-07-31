Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (6)

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SALDIRI ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Konya'da, K. ailesinin yakını olduğu belirtilen Mehmet Altun'un (33), Dedeoğulları ailesi fertlerine silahla saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mehmet Altun'un, Dedeoğlu ailesi fertleriyle bahçede otururken sandalyeden kalkarak poşet içindeki tabancasını çıkarıp, peş peş ateşlediği, ardından da aracına binip uzaklaştığı yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI

2021-07-31 19:13:11



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