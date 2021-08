Karatay, 11. Mevlana Şiir Şöleni’ne ev sahipliği yaptı

Konya’nı merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi’nin birlikte organize ettiği 11. Mevlana Şiir Şöleni gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi ve TYB Konya Şubesi’nin birlikte organize ettiği 11. Mevlana Şiir Şöleni, Mevlana Müzesi Gül Bahçesi Açık Sema Alanı’nda gerçekleştirildi. Şölene katılan şairler, birbirinden kıymetli eserlerini Konya ve Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatseverlerle paylaşma imkânı buldu. Program orman yangınları ve sel afetinde zarar gören vatandaşlar için okunan fatiha ile başladı. Tüm protokol üyeleri ile şairler yangın ve selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



“Şiirin dönüştürücü gücüne inanıyoruz”

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu, Mevlana Şiir Şöleni’nin sanatseverler ve şiirin yolculuğu için eşsiz bir gece olduğunu söyledi. Hazreti Mevlana’nın huzurunda Şiir Şöleni programını sanatseverlerle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Köseoğlu, “Şiirimizin değiştirici, dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Dilimizin gelişip zenginleşmesinde en önemli etkenlerden biri de elbette şiirimizdir. Modern şiirimizin derinlerden iz bularak bugüne ve bunu da zenginlikler katarak yarınlara taşıdığını düşünüyoruz. Burada güzel insanlar Türkiye’nin dört bir yanından koşup gelerek Hazreti Pirin gölgesinde buluştular. Modern şiirimizin gelişimine ve dolayısıyla edebiyatımıza katkı sunmanın bizim için ayrıca önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.



“Şiir şölenleri Konya’nın marka değerini artıyor”

Konya’nın kültür ve sanat etkinliklerine verdiği öneme değinen Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar; Mevlânâ Şiir Şölenlerinin Konya’nın marka değerini artırdığını ifade ederek, “Bu yıl 11’incisi yapılan Şiir Şölenleri Konyamızda bulunan marka faaliyetlere yeni bir marka faaliyet olarak katılmıştır. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde Karatay Belediye Başkanımız ve diğer ilçe belediye başkanlarımız Konya’daki sanat etkinliklerine hem içerisinde yer alarak hem de maddi manevi destekleriyle çok büyük katkılar sunuyorlar. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Konya kültüre sanata edebiyata en önem veren şehirlerden biri bunu da şehrimizde gerçekleştirdiğimiz uluslararası programlarımızla kanıtlıyoruz. Şiir Şölenleri programının seneye daha kapsamlı bir program olmasını ve bu programı 34 güne yaymayı arzuluyoruz. Bu noktada bizlerde gerekli desteği vermeye hazırız” diye konuştu.



“Sanatseverlerin gönlüne konuk olduk”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mevlana Şiir Şöleni vesilesiyle sanatseverlerin gönlüne konuk oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Şiir Şölenine Karatay Belediyesi olarak bu yıl üçüncü kez katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Hasan Kılca, belediye olarak Konya’ya fiziki yatırımların yanında kültür ve sanat alanında da hizmet etmeyi görev kabul ettiklerini belirtti. Karatay’ın ve Konya’nın kültür hayatına katkı sağlayarak sanatsal kimliğini ön plana çıkaracak her projede olacaklarını ifade eden Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bu yıl da Mevlana Şiir Şöleni’nin 11'incisine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Yüzlerce yıl dünyanın dört bir tarafında ve çok geniş bir coğrafyada büyük izler bırakan ecdadımız, tüm insanlığın hayran kaldığı ve her yanı muhteşem tarih, kültür ve medeniyet kokan toprakları bizlere miras olarak bırakmıştır. Şiir ne kadar derinse son dizede bahsedilen kadim şehrimiz Konya da fikir, ilim, medeniyet ve edebiyat alanında bir o kadar derin bir şehirdir. Konya, yüzlerce yıllık geçmişinden günümüze kadar birçok önemli edebiyat adamı yetiştiren, birbirinden kıymetli eserlerin ortaya çıkmasına şahitlik eden aziz bir şehirdir. Bizlerde belediyeler olarak şiire, sanata, kültüre, edebiyata destek vermeye devam edeceğiz. Söz uçar yazı kalır dedik ve TYB Konya Şube başkanımızla beraber geriye dönük düzenlenen ve bu programlarda okunan 10 yıllık tüm şiirleri kitap haline getirdik ve sanatseverlerin hizmetine sunduk. Bundan sonraki süreçte de Türkiye Yazarlar Birliği ve Konya Şubemizin de büyük gayretleriyle bu sanatsal faaliyetler devam edecektir. Karatay Belediyesi olarak bizler de ilim, fikir, düşünce hareketlerini önemsiyoruz. Dolayısıyla bu adımları ve projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, göz nuru ve akıl terlerini ortaya koyarak birbirinden kıymetli eserleriyle bizleri onurlandıran söz üstatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlere şiir ikramında bulunan bütün kültür ve sanat adamlarımıza, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'ne ve tüm paydaşlara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.



“Konya sanatseverin kalbinde taht kurmuştur”

Şiir Şölenlerinin sürekli hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan; “Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden olan Hazreti Mevlana’nın huzurunda güzel bir program icra ediyoruz. Yüzyıllarca büyük şairlerimiz ilhamlarını Mevlânâ’dan, Yunus Emre’den aldılar. Konya her zaman sanatın ve sanatçının yanında olan kadim bir şehir olarak biz sanatseverlerin gönlünde taht kurmuştur. Bu vesileyle programın düzenlenmesinde emeği geçen Karatay Belediye Başkanımıza ve tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Şiir Şölenlerinin kültür dünyasında önemli bir faaliyet alanı olduğuna işaret eden Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan ise; şiir şöleninin edebi dirilişe katkı sunduğunu kaydetti. Musa Kazım Arıcan, “Geçmiş asırların anıtlaşmış şairlerini hatırlatmak, 7 iklim dört bucaktan zamanımızın yaşayan dil ve şiir ustalarını bir araya getirmek ve yeni bir edebi diriliş zemini kurmak için şiir şölenlerini önemsiyoruz. Medeniyet şehri Konya’mızda 11 yıldır devam eden bu şiir şölenini edebi dirilişimize katkı numunesi olarak da görüyoruz. Bu anlamda Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya ve İl Kültür Müdürümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Şiir ruhumuzun sevdaya açılan kapısıdır”

“Şiir aslında hayatımızın izahıdır. Gözü yaşaran gülmeyi bilen her insan aslında şairdir. Şiir ruhumuzun adeta heyecana, aşka, sevdaya açılımıdır” diyen AK Parti Konya eski Milletvekili Halil Ürün, Mevlana Şiir Şöleni’nde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Burada bulunan tüm şair dostlarımızı tek tek tebrik ediyorum. Bu şölende okudukları sözler bizlerinde gönlünden geçen sözlerdir. Programın düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Mevlana Gül Bahçesi’nde gerçekleştirilen programa; AK Parti Konya eski Milletvekili Halil Ürün, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, TYB Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, TYB Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile eşi Osman Bayru ve çok sayıda vatandaş katıldı.

11. Mevlana Şiir Şöleni ve Şiir Atölyeleri programında; Ahmet Aka, Ali Ayçil, Ali Bal, Ali K. Metin, Burhan Sakallı, Duran Boz, Emre Öztürk, Emre Söylemez, Eray Sarıçam, Fatma Şengil Süzer, Gökhan Akçiçek, Hıdır Toraman, Hicabi Kırlangıç, İbrahim Demirci, İhsan Deniz, M. Ali Köseoğlu, Mehmet Aycı, Mehmet Narlı, Murat Küçükçiftçi, Murat Soyak, Mustafa Aydoğan, Mustafa Uçurum, Osman Özbahçe, Ömer Korkmaz, Selçuk Küpçük, Selim Somuncu, Tuba Kaplan, Vasfettin Yağız, Vural Kaya, Yunus Emre Altuntaş, Yusuf Araf ise birbirinden kıymetli eserleriyle Konyalılara şiir ziyafeti sundu.

Şiir dünyasına keyifli bir yolculuğun yaşandığı Mevlânâ Şiir Şöleni’nin sonunda protokol üyeleri geceye şiirleriyle renk katan isimlere hediye vererek teşekkür ettiler. Öte yandan şairlerin okudukları şiirlerden oluşan kitap, kültür sanat insanlarına ve programa katılanlara günün anısı olarak hediye edildi.

