Karatay Yaz Spor Okulları’nın kapanış programı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Yaz Spor Okulları’nın kapanış programı gerçekleştirildi

İHA

Karatay Yaz Spor Okulları’nın kapanış programı gerçekleştirildi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi bünyesinde yaklaşık 2 ay süren “Karatay Yaz Spor Okulları”nın kapanış programı gerçekleştirildi.
Karataylı çocukların yaz tatillerini çok daha verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları sona erdi. Proje kapsamında; futbol, basketbol, voleybol, karate, taekwondo, jimnastik, kick boks, masa tenisi ve satranç gibi 10 farklı branşta eğitimler verildi. 5 Temmuz’da başlayan eğitimler; Şehit Nihat Gün Spor Tesisi, Cemil Keleşoğlu Lisesi Spor Salonu, Ali Ulvi Kurucu Lisesi Spor Salonu, Ulubatlı Hasan Mahallesi Spor Salonu ile Celalettin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilirken eğitimlerin yanı sıra düzenlenen farklı etkinliklerle çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Karatay Belediyesi tarafından bu yıl pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen “Karatay Yaz Spor Okulları” eğitimlerinin bu yılki kapanış programı da gerçekleştirildi. Büyük bir coşkuya sahne olan Şehit Nihat Gün Spor Tesisleri’ndeki programa Karatay Yaz Spor Okulları kapsamında açılan 10 branşta eğitim gören öğrenci ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

“Hedefimiz ilçemizdeki tüm çocuklarımıza sporla dolu bir yaşam sunmak”
Programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla “Karatay Yaz Spor Okulları” eğitimlerini veremediklerini hatırlatarak bu yıl kısıtlı da olsa projeyi uygulamaya koyduklarını belirtti. Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak spora ve sporcuya çok önem verdiklerini ifade ederek, "İnşallah hepimiz aşılarımızı oluruz ve bu pandemi sürecini de hep birlikte atlatırız. Önümüzdeki yıllarda da çok daha güzel şekilde bir arada oluruz ve ilçemizdeki tüm çocuklarımızı spor dolu bir hayatla buluşturmayı sürdürürüz. Önümüzdeki hafta okullar da açılıyor. Eğitim hayatınızda da sporla iç içe olmaya devam edeceğinize inanıyorum. Bu bağlamda bizler de Karatay Belediyesi olarak geleceğimiz, her şeyimiz olan siz kıymetli çocuklarımızın çok daha iyi şartlarda spor yapabilmeniz için gayret gösteriyoruz. İlçemizdeki tüm okullara halı saha yapma sözü verdik. Halı saha yapılabilecek 30 okulumuz için 30 projemizi hazırladık ve şu ana kadar da 8 halı sahayı tamamladık. Diğer halı sahalarımızın yapımları da devam ediyor. İnşallah halı saha yapılabilecek alana sahip tüm okullarımıza da halı saha kazandırmaya devam edeceğiz. Yine Karatay Belediyespor Kulübümüz de birçok branşta faaliyetlerine devam ediyor. Kulübümüz ve sporcularımız inşallah gelecek yıllardaki olimpiyatlarda, ulusal ve uluslararası daha birçok organizasyonlardan alnının akıyla çıkacak, milli sporcular yetiştirerek adından söz ettiren bir kulüp olacak. Tüm enerjimiz, sizlerin daha iyi yetişmesi ve eğitim görmeleridir. Bu yolda bizlere destek olan ve çocuklarının spor yapmalarına katkı sunan ailelerimize de çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sporla tanıştıran, sporu sevdiren ve çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerine imkan sunan ‘Karatay Yaz Spor Okulları’ projemizi önümüzdeki yıllarda yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kötü alışkanlıklardan korunmak sporla mümkündür”
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin de kurum olarak birçok proje yürüttüklerini belirterek Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulu projesinin de bu bağlamda önemli olduğunu dile getirdi. Abdurrahman Şahin, “Sosyalleşmek ve toplumla iç içe olmak ancak sporla mümkündür. Eğer ferdin beden ve ruh sağlığını korumak ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını istiyorsak bu noktada spor vazgeçilmez bir gerekliliktir. Yaz spor okulları sayesinde çocuklarımız, yeteneklerini daha iyi bir şekilde keşfederken aynı zamanda dayanışmayı, paylaşmayı birlikte mücadele etmeyi de öğrenmiş oldular. Bu güzel projeyi hayata geçiren ve yürüten Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya ve çocuklarının kıymetli vakitlerini verimli geçirmelerini sağlayan tüm ailelerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından öğrenciler, Karatay Yaz Spor Okulları’nda eğitim aldıkları dallarla ilgili çeşitli gösteriler yaparken, söz konusu gösteriler büyük beğeni topladı.
Son olarak ise Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Konya Gençlik ve Spor Müdürü Abdurrahman Şahin, Karatay Yaz Spor Okulları’nda eğitim gören bütün öğrencilere sertifikalarını verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ereğli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Ereğli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması
YEREL HABERLER Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması
Konya’da 30 Ağustos kutlaması
YEREL HABERLER Konya’da 30 Ağustos kutlaması
Konya Ovası'nda pancarda olumsuzluk görünmüyor
YEREL HABERLER Konya Ovası'nda pancarda olumsuzluk görünmüyor
Konya’da 6 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da 6 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü ...
Konya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Konya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' dedi, jandarma inceleme başlattı (2)
YEREL HABERLER 6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' ...
Başkan Konuk: “Türk milleti ebediyen hür ve bağımsız yaşama kararlılığını sürdürecektir”
YEREL HABERLER Başkan Konuk: “Türk milleti ebediyen hür ve bağımsız ...
Başkan Kavuş: “30 Ağustos Zaferi bu aziz milletin hürriyet ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceğinin dünyaya ilanıdır”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “30 Ağustos Zaferi bu aziz milletin ...
Başkan Altay: “Ecdadımızdan bizlere miras kalan bu ruh, ülke olarak girdiğimiz her mücadelede bizlere ışık tutacak”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Ecdadımızdan bizlere miras kalan bu ...
Başkan Pekyatırmacı: “Milletimiz, hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ilelebet sürdürecektir”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Milletimiz, hür ve bağımsız ...
Başkan Kılca: “30 Ağustos, bağımsızlık inancımızı ve hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya ilan ettiğimiz büyük zaferimizdir”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “30 Ağustos, bağımsızlık inancımızı ve ...
Başkan Oprukçu: “Ecdadımızın bize bıraktığı miraslara sahip çıkacak, yaşatacağız”
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu: “Ecdadımızın bize bıraktığı miraslara ...
Rektör Sade: “30 Ağustos Zaferi, birlik ve beraberlik ruhunun en somut örneğidir”
YEREL HABERLER Rektör Sade: “30 Ağustos Zaferi, birlik ve beraberlik ...
Başkan Altay, MÜSİAD Konya’da iş adamlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay, MÜSİAD Konya’da iş adamlarıyla buluştu
Başkan Altay ve Başkan Kavuş, Meram’ın üç mahallesinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay ve Başkan Kavuş, Meram’ın üç ...
Konya Büyükşehir Oyun Geliştirme Yaz Kampı’na ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Oyun Geliştirme Yaz Kampı’na ev ...
Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya koştu
YEREL HABERLER Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya ...
6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' dedi, jandarma inceleme başlattı
YEREL HABERLER 6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' ...
Peynirler mağaralarda 5 ayda olgunlaşıyor
YEREL HABERLER Peynirler mağaralarda 5 ayda olgunlaşıyor
Korona hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin yok olduğunu anladım
YEREL HABERLER Korona hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.