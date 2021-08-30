Kulu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü bütün yurtta olduğu gibi Kulu'da da kutlandı. Anıt alanında düzenlenen kutlama programında çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasından sonra ilçe mezarlığındaki şehit mezarları ziyaret edilerek Kur’anı Kerim okundu ve dua edildi.
Programa Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, protokol mensupları, kurum ve kuruluş personeli ile ilçe siyasi parti başkanları katıldı.
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