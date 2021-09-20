Afşar Hadimi Barajı'nda su tutuldu

Konya’nın Taşkent ilçesinde yer alan Afşar Hadimi Barajı’nın derivasyon kapakları kapatılarak barajda su tutulmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ülke insanı, ülke tarımı ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyor. Konya’nın Taşkent ilçesi Ilıcapınar Deresi üzerinde Konya Ovası Projeleri (KOP) kapsamında inşa edilen, temelden 127 metre yüksekliğe ve 364 milyon m3 su depolama kapasitesine sahip olan Afşar Hadimi Barajı su tutmaya başladı. Afşar Hadimi Barajında depolanacak olan sular, inşaatı devam eden Hadimi Tüneli vasıtasıyla Bağbaşı Barajı’na aktarılacak, oradan da Mavi Tünel ile Konya’ya ulaşacak. 18 kilometre uzunluğunda ve 4,4 metre çapındaki Hadimi Tüneli inşaatında ise çalışmalar devam ediyor.

KonyaÇumra 3. Merhale Projesi kapsamında, Yukarı Göksu Havzası’nın Akdeniz’e boşalan sularının bir kısmı Konya Kapalı Havzası’na ulaştırıldı. Bu süreçte inşası tamamlanan tesislerle tarım arazilerine su verilmeye başlanırken, Konya'nın içme suyu temini de sağlandı. Böylece yeraltı suyu kullanımı azaldı. Tüm tesislerin tamamlanmasıyla sulamaya verilen suyun artırılması, enerji üretilmesi ve yeraltı suyunun daha fazla desteklenmesi hedefleniyor.



“Tamamlanan her tesis, vatandaşlarımızın hayatına doğrudan etki ediyor”

Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel’in 2015 yılında faaliyete başladığını, Bozkır Barajının geçtiğimiz yıl su tuttuğunu ve şimdi de Afşar Hadimi Barajı’nın su tutmaya başladığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “KOP, Konya için de ülkemiz için de çok önemli bir projeler demeti. Bu projeler demetine ait tesisler birer birer hizmete alınıyor. Büyük mutluluk yaşıyor, gurur duyuyoruz. Çünkü tamamlanan her tesis vatandaşlarımızın hayatına doğrudan etki ediyor. ApaHotamış 1, 2 ve 3 sulamaları inşaatı hızla devam ediyor. Diğer sulama projeleriyle birlikte önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Konya Ovası’nın büyük kısmı modern sulama şebekesine kavuşmuş olacak. Bu işlerin hepsi birbiriyle bağlantılı ve her biri çiftçilerimizin yüzünü güldürecek, gıda arzı ve güvenliğinin teminatı olacak işler” dedi.

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