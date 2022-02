Konya’da kar yağışı yeniden başladı Kar yağışıyla Konya genelinde 22 ilçede yüz yüze eğitime bir gün ara verilerek uzaktan eğitim kararı alındı

Konya’da gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi tekrar beyaza bürüdü. Kar yağışıyla beraber 22 ilçede yüz yüze eğitime bir gün ara verilerek uzaktan eğitim kararı alındı.

Konya'da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçeler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile beraber beyaz örtüyle kapanan kent merkezindeki parklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışı ile yüz yüze eğitime ara verilmesi sebebiyle kütüphaneye ders çalışmaya giden öğrencilerden Ahmet Kerem Usta (18), “Yağış ile birlikte her yer kar oldu. Konya’da bu yıl epey kar yağdı. Bugün kar yağışı ile beraber okullar da tatil edilmiş. Biz de şimdi kütüphaneye ders çalışmaya geldik buraya. Her yer kar oldu” dedi.

Okullar tatil olduktan sonra arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Bilal Sezer (17) “Hava çok güzel şu an için kar çok güzel yağıyor. Okula gittik sabah erkenden ama okul tatil edilmiş. Ders çalışmaya geldik. Malum sınavlar yaklaşıyor. Hava gayet güzel” diye konuştu.



“Konya’da eğitime kar engeli”

Konya’nın 22 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek uzaktan eğitim kararı alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı sebebiyle Akşehir, Akören, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Beysehir, Derbent, Hüyük, Altınekin, Selçuklu, Bozkır, Sarayönü, Çumra, Cihanbeyli, Meram, Karatay, Ahırlı, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerinde yüz yüze eğitime 9 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.

