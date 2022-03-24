Konya Valisi Özkan: “Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Valisi Özkan: “Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız”

İHA

Konya Valisi Özkan: “Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirterek, “Şehrimiz, sağlık çalışanlarının yanında ve minnettar" dedi.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kadınhanı ilçesinde iki gurup arasında çıkan çatışma 3 kişinin hayatını kaybettiği olay sonucunda Kadınhanı Devlet Hastanesine getirilen yaralılara müdahale eden ve istenmeyen olayların yaşandığı gece hastanede nöbetçi olan sağlık ekibini ziyaret etti. Olay esnasında şiddete maruz kalan ve ölümle tehdit edilen doktor ve sağlık çalışanları yaşananları Vali Özkan ile paylaştı. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Vali Özkan, doktora ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.


"Bu soruşturmayı bizzat takip edeceğim"
Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin kesinlikle kabul edilemez ve hoş görülemez olduğunu ifade eden Vali Özkan, “Kadınhanı’nda yaralılara müdahale eden hekim ve sağlık çalışanlarımız şiddete maruz kaldılar. Bu hadiseyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Her türlü idari ve adli soruşturmayı etkin bir şekilde yapacağız. Konya Valisi olarak bu soruşturmayı bizzat takip edeceğim. Orada bulunan hekim ve sağlık çalışanlarımız çok zor bir ortamda gerçekten olağanüstü derecede cesaret ve feraset ile yaralılara müdahale ettiler. Kendilerine şiddet uygulayan kişilerin yakınlarına tereddüt etmeden tıbbi müdahalede bulunarak yüksek derecede bir fedakârlık örneği gösterdiler. İnşallah bu tür bir olaya hiçbir sağlık çalışanımız bir daha maruz kalmaz” dedi.
Vali Özkan, sağlıkta şiddet konusu ile ilgili etkin hukuki düzenlemeler yapıldığını ve bu konuda ilgili bakanlıklarımızın aldığı kararların da altını çizerek, yapılan düzenlemelere uymanın toplum olarak hukuki ve vicdani görevimiz olduğunu söyledi. Sağlık kamu hizmetinin insanlık tarihi boyunca en öncelikli hizmetlerden biri olduğunu belirten Vali Özkan, “Sağlık kamu hizmeti gerçekten en hayati olan, en insanı olan olmazsa olmazımızdır. Ülkemizde ve şehrimizde sağlık kamu hizmetini ifa eden hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız olağanüstü şartlarda ve yüksek derecede özveri ile yaygın ve etkin bir hizmet sunmaktadırlar. Hekimlerimize ve tüm sağlık personelimize gösterdikleri fedakarlıklar nedeniyle şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Özkan, fedakarlıklarından dolayı doktora ve sağlık çalışanlarına başarı belgesi takdim etti. Vali Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’a ve sağlık ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da hastane bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da hastane bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
Meram’ın çocukları Ramazan coşkusunu bu yıl da ‘iftariyelik’ ile yaşayacak
YEREL HABERLER Meram’ın çocukları Ramazan coşkusunu bu yıl da ...
Selçuk Üniversitesi, Tuz Gölü’nde 5 bitki türünü araştıracak
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi, Tuz Gölü’nde 5 bitki türünü ...
Selçuk Üniversitesine 3 ödül
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesine 3 ödül
Karatay’da “Aile-Eğitimci Buluşmaları” devam ediyor
YEREL HABERLER Karatay’da “Aile-Eğitimci Buluşmaları” devam ediyor
Konya Büyükşehir Belediyesi Sanayi İtfaiye Merkezi hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi Sanayi İtfaiye Merkezi ...
'Yer altı suları yoğun bakım ünitesindeki hasta gibi´
YEREL HABERLER 'Yer altı suları yoğun bakım ünitesindeki hasta gibi´
Göç yolunda Konya'ya zorunlu iniş yapan leyleklerin molaları sürüyor
YEREL HABERLER Göç yolunda Konya'ya zorunlu iniş yapan leyleklerin ...
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Konya’da kontrolden çıkan tır park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya’da kontrolden çıkan tır park halindeki araçlara ...
Eğlence mekanında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Eğlence mekanında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı (2)
Konya’da silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
Park halindeki 2 araca çarpan TIR'ın şoförü öldü
YEREL HABERLER Park halindeki 2 araca çarpan TIR'ın şoförü öldü
Talha Bayrakçı vefatının 8. yılında anıldı
YEREL HABERLER Talha Bayrakçı vefatının 8. yılında anıldı
Başkan Hasan Kılca: “Belirlediğimiz hedeflere vaktinden çok önce ulaştık”
YEREL HABERLER Başkan Hasan Kılca: “Belirlediğimiz hedeflere ...
Konya Büyükşehir’den “Bisiklet Şehri Konya” temalı resim yarışması
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den “Bisiklet Şehri Konya” temalı ...
Başkan Kavuş’tan yerel yönetimler dersi
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan yerel yönetimler dersi
Konya'da başıboş pitbull cinsi köpek yakalanarak barınağına götürüldü
YEREL HABERLER Konya'da başıboş pitbull cinsi köpek yakalanarak ...
Konya Büyükşehir Belediyesi yeni bir spor sosyal donatı alanı oluşturuyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi yeni bir spor sosyal ...
Eğlence mekanında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Eğlence mekanında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
Konya’da silahlı kavga: 3 ölü Kadınhanı ilçesinde alkollü eğlence mekanı çıkışındaki kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konya’da silahlı kavga: 3 ölü Kadınhanı ilçesinde ...
Ereğli’de sivil jandarma trafik timleri görev başında
YEREL HABERLER Ereğli’de sivil jandarma trafik timleri görev başında
Otomobille polisten kaçarken, ağaca çarpıp yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille polisten kaçarken, ağaca çarpıp yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.