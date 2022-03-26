Konya’da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 10 kişi tutuklandı

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde iki grup arasında çıkan 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı, sağlık çalışanlarının silahla tehdit edildiği ve bir kişinin müdahale sırasında silahla öldürüldüğü iddia edilen olayda 10 kişi tutuklandı.

Olay, 23 Mart 2022 Çarşamba günü saat 04.30 sıralarında ilçenin Karakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Turhan ve Musa Akdoğan arkadaşları ile gittikleri alkollü eğlence mekanında Şakir Öcal ve yanında bulunanlarla alacak verecek meselesinden tartışarak ayrıldı. Mekan çıkışı tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar ateşlendi. Olayda, Şakir Öcal, Kerim Turhan ve Musa Akdoğan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılara müdahale edildiği sırada Kerim Turhan'ın oğlu Nurettin T'nin görevli doktoru diğer hastaları bırakarak babasına bakması için tehdit ettiği, yaralı Şakir Öcal'ı da silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edildi. Durumları ağır olan Kerim Turhan ve Musa Akdoğan sevk edildikleri Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kavgada, Şakir Ç, Fazlı Ş. ve Kazım Y. de silahla hafif yaralandı. Olay sonrası 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve kovanlar ele geçirildi.



Hakim karşısına çıkarılan 10 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan çok sayıda suç kaydı olan Kazım Y, Ahmet A, Mustafa B, Mehmet Y, Kaşif B, Fazlı Ş, Şakir Ç, Ali Ç, Arif T. ve sağlık çalışanlarını silahla tehdit ederek, yaralıyı acil serviste öldürdüğü iddia edilen Nurettin T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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