Eriyen kar suları, su kaynaklarına umut oluyor

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Konya ve çevre ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından dağlardaki erimeye başlayan kar, Delimahmutlu çayındaki suların yükselmesine neden oldu.

Son yıllarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Konya Ovası’nda bu yıl etkili olan kar yağışlarının baraj, göllerdeki su kaynaklarını önemli ölçüde beslemesi bekleniyor. Konya’nın Halkapınar ilçesinde bulunan Toros dağlarının yamaçlarındaki Delimahmutlu çayı eriyen kar sularıyla birlikte su seviyelerinin yükselmesine neden oldu.

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