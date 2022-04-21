Selçuk ve KMÜ arasında işbirliği

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) arasında Türk Merkez Laboratuvarlar Ağı (TCLNetwork) protokolü imzalandı. Protokol, akademisyenlere bilimsel çalışmalarda, özel sektöre de üretimde büyük kolaylık sağlayacak.

SÜ İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından kurulan Türk Merkez Laboratuvarlar Ağından (TCLNetwork) özel sektör ve kamu kurumları da yararlanabiliyor. Protokol çerçevesinde Türk Merkez Laboratuvarlar Ağındaki üniversiteler, akademik birimlerden ve sanayiden gelen numunelerin tanımlanması ve analizleri konusunda iş birliğinde bulunacak. Ayrıca üniversiteler, konsorsiyum içerisindeki araştırmacı ve uzmanların karşılıklı eğitimlerini de karşılayacak. Türk Merkez Laboratuvarlar Ağı (TCLNetwork) protokolünün imzalarını, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak attı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Selçuk üniversitesinden doğdu. Bu şehrin bilimsel çalışmalarda da öncü olması çok önemli. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Ülkemizin daha iyi noktalara ulaşabilmesi için çalışıyoruz”

Güç birlikteliğinin oluşturulmaması halinde kurumlardaki işleyişin sürdürülebilir olmayacağını belirten Prof. Dr. Aksoy, “Selçuk Üniversitesi bünyesinde güçlü bir İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezimiz var. Yaklaşık 10 milyon dolarlık altyapısı mevcut. Buradaki imkanları diğer paydaşlarımızla paylaşmak, ülkemizin menfaatleri için kullanmak istiyoruz. Bu sayede önemli araştırmaların ortaya konulacağına inanıyoruz. Ülkemizin daha iyi noktalara ulaşabilmesi, gençlerimize daha iyi hizmetler verebilmek için gayret ediyoruz. Bilim adamlarımıza çok iyi şartlarda araştırma imkanları sağlamak, onların çalışmalarına katkı sunmak için çabalıyoruz” dedi.



“Güç birliği oluşturmak istedik”

İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serdar Karakurt da, “Merkezimiz, hem Konya’ya hem de çevre illere analiz ve araştırmalara destek veren gelişmiş bir laboratuvar ağ sistemine sahip. İLTEK bünyesindeki cihazları özel sektör ve kamuya açtık. Sanayi ile birlikte çok fazla çalışma yürütüyoruz. Merkezi laboratuvarlar konsorsiyumu adı altında güç birliği oluşturmak istedik. Birçok üniversitedeki hocalar bu ağ sistemine katılmak için başvuru yaptılar. Artık hocalarımıza veya sanayideki üreticilere ‘analiz yapılmıyor’ denilmeyecek, işleri kolaylaşacak” diye konuştu.

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