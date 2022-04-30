Akşehir’de bayram şekerli trafik denetimi

Konya’nın Akşehir İlçesinde trafik polisleri ilçe protokolüyle birlikte, Ramazan Bayramı münasebetiyle sürücülere şeker ikram ederek denetim yaptı.

Afyonkarahisar Konya arasındaki D300 Karayolu kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimde polis ekipleri ve ilçe protokolü durdurdukları sürücüleri trafik kurallarına dikkat etmeleri, aşırı hız yapmamaları ve emniyet kemeri takma konusunda uyarılarda bulundu. Trafikte güvenli takip mesafesinin önemi ve sevdiklerine kavuşmak için daha yavaş gidilmesi için uyarılar yapan ekipler ve protokol, sürücülerin ve yolcuların bayramlarını da kutlayıp kolonya ve şeker ikramında bulundu. Durdurulan araçlara trafik kuralları ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında broşürler dağıtılırken araçlardaki çocuklar içinde not defterleri dağıtıldı.

Trafikte aşırı hız yapmadan, seyir halindeyken de emniyet kemeri takmanın birçok kazada hayat kurtardığı vurgulanan denetime Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Gök, Akşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fikri Kurt ile trafik polisleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.