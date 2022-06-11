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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da sahte para operasyonu: 7 kişi tutuklandı

İHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 54 bin 700 TL'lik sahte para ele geçilirken, 7 kişi tutuklandı.

Konya’da sahte para operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 54 bin 700 TL’lik sahte para ele geçilirken, 7 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli’de bazı şahısların sahte para ile alışveriş yaptığı ihbarı üzerine Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir şahsa 200 TL, bir iş yerine ise 100 TL sahte para veren şahıslar kısa sürede tespit edildi. KOM Büro Amirliği ekipleri düzenlediği operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerinde 7 adet 100 TL’lik ve 1 adet 200 TL’lik sahte banknot bulundu. Çalışmaları derinleştiren ekipler yaptıkları detaylı çalışmalarda 2 kişinin daha kalpazan çetesinin içinde olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şahsı da yakalayarak gözaltına alan polis ekipleri, şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yaptığı detaylı aramalarda iş yerinden 523 adet 100 TL’lik banknot, 6 adet 200 TL’lik banknot olmak üzere 53 bin 500 TL sahte para ele geçirdi. Toplamda 54 bin 700 TL sahte para ele geçirilerek el konulurken, yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 9 şüpheli, TCK’nın 197. maddesi olan Parada Sahtecilik suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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